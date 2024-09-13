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80-летие освобождения Нидерландов от нацизма: королевская семья приняла участие в празднованиях

Король Виллем-Александр, королева Максима и Кеннет Тайер, пехотинец 30-й пехотной дивизии
Король Виллем-Александр, королева Максима и Кеннет Тайер, пехотинец 30-й пехотной дивизии Авторское право Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Viktoria SinkevichEuronews и AP
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Король Виллем-Александр и королева Максима приняли участие в праздновании 80-й годовщины освобождения Нидерландов от немецкой оккупации. На старом военном грузовике монаршая семья вместе с американским ветераном Кеннетом Тайером въехали в первую освобожденную в стране деревню Меш

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Король Виллем-Александр и королева Максима приняли участие в праздновании 80-й годовщины освобождения Нидерландов от немецкой оккупации.

На старом военном грузовике монаршая семья вместе с американским ветераном Кеннетом Тайером въехали в деревню Меш, которую он и его братья по оружию из 30-й пехотной дивизии освободили от нацистской оккупации ровно 80 лет назад.

Американские войска из 30-й пехотной дивизии, получившей название "Олд Хикори" входили в состав союзных войск, сражавшихся с нацистами в Бельгии и Южных Нидерландах в сентябре 1944 года.

В этот памятный день Кеннет Тайер не мог не вспомнить о погибших в боях товарищах: "Это был не только я. Посмотрите на сотни и сотни парней, которые не выжили. Их здесь нет, вы знаете".

Король Виллем-Александр, королева Максима и Кеннет Тайер, пехотинец 30-й пехотной дивизии
Король Виллем-Александр, королева Максима и Кеннет Тайер, пехотинец 30-й пехотной дивизии Peter Dejong/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Около 10 утра 12 сентября 1944 года небольшая деревня Меш первой в Нидерландах была освобождена от нацистких захватчиков.

Именно в этот день 80 лет назад Тайер и другие американские пехотинцы пересекли границу Бельгии. Через сутки они уже вошли в столицу провинции Лимбург - Маастрихт, ставшим первым освобожденным голландским городом.

На освобождение всей страны потребовалось еще несколько месяцев.

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