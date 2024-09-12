Каталония: первая "Диада" после возвращения во власть социалистов

By Euronews

В Барселоне и еще четырех городах Каталонии прошли акции сторонников независимости региона. Однако число демонстрантов было в два раза меньше чем в прошлом году. Прощаются ли каталонцы с идеей независимости?

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В городах автономного сообщества Каталония на улицы снова выходят сепаратисты. В столице региона Барселоне на марш в поддержку независимости собрались порядка 60 000 человек. Акция прошла в Национальный день Каталонии "La Diada". Он отмечается 11 сентября в память годовщины окончания осады Барселоны в 1714 году - последнего сражения войны за испанское наследство, которая обернулась для каталонцев утратой автономии.

Отмечается, что на этот раз акции были не столь массовыми. По данным Guardia Urbana (муниципальной полиции), число участников протеста было самым низким с 2012 года. В прошлом году полиция насчитала 115 тысяч демонстрантов. В 2014 году их было около двух миллионов.

Национальная ассамблея Каталонии (АНК) и другие организации, выступающие за независимость, провели демонстрации в пяти городах региона - Барселоне, Жироне, Таррагоне, Лериде и Тортосе.

В нынешнем году Национальный день Каталонии прошел в контексте смены власти. В августе парламент утвердил главой региональной администрации социалиста Сальвадора Илью. 58-летний политик, представляющий партию социалистов премьер-министра Педро Санчеса (PSC), стал первым главой Каталонии, не принадлежащим к движению за независимость, с 2010 года.

Премьер-министр Испании Педро Санчес по случаю "La Diada" написал в соцсетях: "11 сентября Каталония смотрит в будущее с амбициями, надеждой и новой энергией. Это хорошее время для оптимистов".

Ранее Верховный суд Испании отказался утвердить амнистию экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона, признанного виновным в проведении референдума о независимости этого автономного региона в 2017 году.

Суд постановил, что 61-летний Пучдемон и еще некоторые лидеры сепаратистского движения в Каталонии обогатились, незаконно проведя референдум об отделении от Испании на государственные деньги. В связи с этим к ним неприменим закон об амнистии каталонских сепаратистов, принятый Конгрессом депутатов Испании 30 мая, решили судьи.