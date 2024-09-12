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Сингапур: папа Франциск призвал позаботиться о рабочих-мигрантах

В Сингапуре папа римский призывает защитить "достоинство трудящихся-мигрантов"
В Сингапуре папа римский призывает защитить "достоинство трудящихся-мигрантов" Авторское право Vincent Thian/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Vincent Thian/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Понтифик завершает турне по Юго-Восточной Азии и Океании. Он призвал не забывать о тех, кто помог сделать Сингапур одним из самых влиятельных финансовых центром в мире.

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Президент Сингапура и члены правительства приветствовали папу Франциска на заключительном этапе его поездки по Юго-Восточной Азии и Океании.

Накануне он прибыл в одну из самых богатых стран мира из одной из самых бедных - Восточного Тимора. До этого папа посетил Индонезию и Папуа-Новую Гвинею.

Во время своего визита он высоко оценил экономическое развитие Сингапура как "свидетельство человеческой изобретательности", но призвал город-государство заботиться и о самых слабых.

Понтифик настоятельно призвал обеспечить достойную оплату труда и условия для рабочих-мигрантов, которые помогли превратить Сингапур в мировую финансовую державу.

Главным событием 45 апостольского визита папы станет месса на Национальном стадионе Сингапура, которую, по оценкам Ватикана, посетят около 55 000 человек.

Сингапур - одна из самых разнообразных в религиозном отношении стран мира, и католическая община здесь, хоть и небольшая, но активно растущая.

Для многих местных католиков это будет первая встреча с понтификом. Последним Папой, посетившим Сингапур, был Иоанн Павел II в 1986 году.

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