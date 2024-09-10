By Euronews

Ранее местного епископа, нобелевского лауреата и героя независимости обвинили в сексуальном насилии над детьми.

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Папа римский Франциск призвал к защите молодежи во время визита в Восточный Тимор. Тем самым он косвенно признал скандал с участием епископа Карлоса Ксименоса Бело — нобелевского лауреата и героя независимости обвиняют в сексуальном насилии против детей несколько десятилетий назад.

"Давайте не будем забывать о многих детях и подростках, чье достоинство было уязвлено. Это явление выходит на поверхность по всему миру. Мы все призваны действовать ответственно, чтобы предотвратить все виды насилия и обеспечить безмятежное взросление наших молодых", — сказал папа римский.

Восточный Тимор — самая католическая страна за пределами Ватикана. К католикам себя причисляют 97% жителей.

Папа римский впервые посещает эту страну в качестве независимого от Индонезии государства. На прием гостя из Ватикана потратили 12 миллионов долларов.

Восточный Тимор стал третьей остановкой в его 12-дневном турне по Юго-Восточной Азии, ранее он посетил Индонезию и Папуа-Новую Гвинею.

После Франциск направится в Сингапур, а 13 сентября вернется в Рим .