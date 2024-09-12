Назначения еврокомиссаров: споры и разногласия

27 стран-членов по-разному формируют кандидатуры в исполнительные органы ЕС. Иногда процедура и выбор вызывают споры разногласия которые прииводят к задержке формирования Европейской комиссии

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По крайней мере, еще неделю мы не получим информации о составе следующей Европейской комиссии вследствие задержки в парламентских слушаниях в Словении.

И это не первый подобный случай, вызвавший политические разногласия, ввиду того, что 27 стран-членов по-разному формируют кандидатуры в исполнительные органы ЕС. Euronews рассказывает о некоторых основных моментах.

Урсула фон дер Ляйен, глава Европейской комиссии, которая уже назначена на новый срок, попросила правительства стран представить кандидатуры; как только она получит полный список, она представит список портфелей, которые получит каждый из них.

Согласно договору ЕС, кандидаты в исполнительные органы ЕС обязаны быть компетентными, независимыми и преданными Европе. Для этого фон дер Ляйен должна тщательно проверить и выбрать достойных для окончательного утверждения нового исполнительного органа.

Она заявила, что ей нужны люди с опытом работы в правительстве, дипломатии или институтах ЕС, и отказалась от ряда кандидатов, которые не подходили под эту категорию, в том числе когда они ставили под угрозу соблюдение гендерного баланса.

То, как именно каждая страна выбирает своего кандидата, зависит от конкретной ситуации и иногда становится предметом политических споров.

В случае Словении кандидат - дипломат Марта Кос была официально выбрана правительством только в понедельник, 9 сентября, заменив в последнюю минуту Томажа Весела.

Первоначально кандидатура Весела, бывшего главы Счетной палаты страны, была согласована еще летом. Решение было подтверждено правительством на прошлой неделе (3 сентября). Затем, однако Любляну вынудили поменять свое мнение и отправить на этот пост женщину.

Этот шаг вызвал в Словении негодование и споры грозящиех срыву планов фон дер Ляйен.

По закону Кос теперь должна присутствовать на слушаниях в комитете по делам ЕС Национального собрания Словении, которые первоначально были назначены на завтра (13 сентября).

Хотя мнения законодателей не имеют обязательной силы, председатель комитета Франц Брезник пригрозил отложить слушания на две недели, пока он не получит более подробную информацию о давлении, которое правительство оказывало на Весела, чтобы тот ушел в отставку, сообщают словенские СМИ.

Представитель Комиссии Эрик Мамер назвал события в Словении официальной причиной задержки подачи списков кандидатов и их мандатов, которые должны были быть представлены на этой неделе (11 сентября).

Слушания по делу Коса дадут фон дер Ляйен время на изменения в составе ее команды, учитывая мнения евродепутатов от левых партий по поводу гендерного баланса. Однако в случае с разбирательствами в Словении возможны гораздо более серьезные отсрочки.

В других странах, например, в Литве, процедура отличается: после согласования кандидатуры с премьер-министром и президентом выбор должен быть одобрен законодателями. Это, в свою очередь, тоже создает определенные проблемы.

Выдвинутый изначально кандидат, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, был вынужден отказаться от участия в выборах после того, как президент Гитанас Наушеда пригрозил ему использовать право вето.

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Эта непростая ситуация стала причиной несоблюдения Вильнюсом требования фон дер Ляйен выдвинуть на соискание должности как мужчину, так и женщину.

«В литовском случае у нас настолько сложная процедура выдвижения, что для нас и один кандидат - это довольно сложная задача», - сказал Euronews бывший премьер-министр Андрюс Кубилюс после того, как его в итоге выбрали в качестве кандидата от Литвы. «»Выдвижение двух кандидатов, пожалуй, практически невыполнимая задача».

В других странах, например, в Нидерландах, законодатели должны быть проинформированы только о кандидатуре члена Комиссии, как это сделал премьер-министр Дик Схооф перед тем, как вновь назначить Вопке Хёкстра.

Для некоторых выбор Хёкстры стал неожиданным, поскольку партия «Христианско-демократическое обращение», которую он ранее возглавлял, не входит в четверку коалиции Схоофа.

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Формально это не мешало правительству выбрать его, и, возможно, Шуф посчитал, что назначение действующего комиссара, уже близкого к фон дер Ляйен, повышает его шансы на получение достойного места.

В других странах нет единого мнения о том, как именно следует выбирать своего комиссара, и этот выбор может превратиться в настоящее политическое минное поле.

Во Франции выбор кандидата традиционно считается прерогативой президента, который отвечает за внешнюю политику.

Именно так и поступил Эммануэль Макрон летом, уведомив коллег по Европейскому совету о решении выдвинуть на эту роль Тьерри Бретона. Однако это заявление, сделанное в период кризиса во французской политике, оказалось опасным.

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В серии громких выступлений на французском радио Марин Ле Пен, соперница премьера от ультраправой партии «Национальное объединение», назвала его решение «своего рода административным переворотом», добавив, что «назначение еврокомиссара - прерогатива премьер-министра».

Именно в это время во Франции проходили выборы в законодательные органы, на которых Ле Пен надеялась, что ее партия сможет взять власть в свои руки.

В действительности же никто не получил большинства; в течение двух месяцев, пока кандидатура Бретона оформлялась, во Франции действовало временное правительство, а затем Макрон выбрал премьер-министром правоцентриста Мишеля Барнье.

Тем временем в Бельгии выбор комиссара представляет собой очередной шаг в четырехмерной шахматной партии, завершающей формирование правительства.

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По итогам июньских федеральных и региональных выборов не удалось определить явного победителя. Все это привело к созданию новых коалиций и новым длительным переговорам, в ходе которых партиям в зависимости от количества мандатов начисляются очки, в которые они могут потратить на получение высоких должностей в ЕК, среди которых должность комиссара ЕС.

Из-за всех этих сложностей Бельгия поставила мировой рекорд по времени, проведенного без правительства, и не смогла предоставить фон дер Ляйен 30 августа своего кандидата.

В итоге кандидатом в ЕС стала министр иностранных дел Хаджа Лахбиб, франкоязычная представительница либеральный партии, а пятипартийные переговоры по формированию федерального правительства то разваливались, то возобновлялись.

В конечном счете кандидатом стала министр иностранных дел, член партии «Реформаторское движение» Хаджа Лахбиб. Она предствляет собой франоворящую часть Бельгии. Пятипартийные переговоры при этом все еще находятся в кризисе.