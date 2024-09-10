ЕС должен играть "ведущую роль" в Венесуэле - оппозиционная журналистка

By Euronews

Экс-кандидат в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалес бежал из страны в Испанию. Это стало серьезным ударом для миллионов людей, возлагавших надежды на лучшее будущее.

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Европейский союз должен взять на себя ведущую роль в связи с изгнанием лидера оппозиции Венесуэлы Эдмундо Гонсалеса в Испанию. Об этом Euronews заявила венесуэльская журналистка и активистка оппозиции Карла Ангола.

На прошедших в июле выборах главы государства Гонсалес бросил вызов президенту Николасу Мадуро. Избирком подконтрольный Мадуро объявил его победителем. По данным оппозиции победил Гонсалес.

Карла Ангола, журналистка, активистка оппозиции: "Пусть Европа глубоко вникнет в происходящее, пусть накажет тех, из-за кого избранный президент оказался в изгнании. Он был изгнан. Пусть они больше не ограничиваются всякими отговорками".

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Гонсалес добровольно попросил убежища в посольстве Испании в Каракасе. Вместе с тем сообщалось, что Мадрид согласовал выезд Гонсалеса с правительством Николаса Мадуро. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что это было сделано без всяких условий. По словам Карлы Анголы, изгнание Гонсалеса из страны было выгодно Мадуро.

Карла Ангола, журналистка, активистка оппозиции: "Я так понимаю, что Мадуро сэкономил на тюремном заключении Гонсалеса, поэтому и отпустил его так быстро. Мы, венесуэльцы, ожидаем, что будет установлено демократическое венесуэльское правительство в изгнании".

Карал Ангола призывает Европейский парламент перестать рассматривать ситуацию с приемом Гонсалеса как "вопрос внутренней испанской политики". На данный момент Европейский союз не признает ни победу Мадуро, ни победу Гонсалеса.

Карла Ангола, журналистка, активистка оппозиции: "Мы должны подняться над партийными разногласиями, признать президентство Эдмундо Гонсалеса. Европа должна перестать рассматривать Венесуэлу как идеологическую проблему. Нет, речь идет не только о защите Гонсалеса. Нужно признать его, нужно добиваться наказания тех, кто совершил преступления против человечности, и даже изгнал избранного президента. Это должно рассматриваться как неотложный вопрос".

Несколько лет назад в Испанию бежали критики власти Леопольдо Лопес и Антонио Ледесма.