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Бельгия и Румыния предлагают кандидатуры женщин на посты в Еврокомиссию

Кандидат от Бельгии на пост в Еврокомиссию Хаджа Лахбиб
Кандидат от Бельгии на пост в Еврокомиссию Хаджа Лахбиб Авторское право European Union
Авторское право European Union
By Gerardo FortunaJack Schickler
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Бельгия стала единственной страной ЕС, не уложившейся в сроки, установленные главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая пытается обеспечить гендерный баланс среди своих высокопоставленных сотрудников.

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Бельгия выдвинет кандидатуру своего федерального министра иностранных дел и торговли Хаджи Лахбиб для работы в следующем составе Европейской комиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен.

Это заявление подтвердил Жорж-Луи Бушез, президент центристского Реформистского движения (MR), на социальной медиа-платформе X.

Новость появилась после того, как Румыния поменяла своего кандидата на действующего евродепутата и бывшего министра по европейским фондам Роксану Минзату, поскольку фон дер Ляйен стремится обеспечить больший гендерный баланс среди еврокомиссаров. Минзату сменила левого евродепутата Виктора Негреску.

Назначения означают, что женщины будут представлять 9 из 27 самых высокопоставленных чиновников в брюссельской исполнительной власти ЕС, за исключением Болгарии, которая предложила фон дер Ляйен на выбор как мужчин, так и женщин.

Лахбиб, которая заняла пост министра иностранных дел в 2022 году, сменив Софи Вильмес в правительстве премьер-министра де Кроо, сыграла важную роль во время председательства Бельгии в ЕС, которое завершилось в июне.

До начала своей политической карьеры Лахбиб более двух десятилетий работала ведущей новостей на бельгийском франкоязычном канале RTBF, где она также была специальным корреспондентом в Афганистане и на Ближнем Востоке.

Бельгия стала последней страной ЕС, представившей своего кандидата в Еврокомиссию, пропустив установленный фон дер Ляйен срок - 30 августа.

"Крайний срок, указанный президентом, разумеется, не является законным, и нет никакого юридического обязательства соблюдать его", - заявила в понедельник пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста.

Назначение следующего еврокомиссара было частью более широких переговоров по формированию вероятной коалиции из пяти партий в правительстве Бельгии после выборов, состоявшихся в июне.

Лахбиб стал кандидатом на фоне спекуляций по поводу других претендентов, включая министра здравоохранения Бельгии Франка Ванденбрука и действующего комиссара Дидье Рейндерса.

По данным бельгийской газеты Le Soir, Рейндерс выразил свое "глубокое разочарование" таким решением.

С подачи Бельгии все страны-члены ЕС представили своих кандидатов в следующий состав Еврокомиссии.

Однако ситуация остается неопределенной, так как ходят слухи, что фон дер Ляйен попросила другие страны пересмотреть свои кандидатуры, чтобы добиться гендерного баланса в Еврокомиссии.

Минзату, ранее возглавлявшая Национальное агентство государственных закупок Румынии и работавшая в Торговой палате Брашова, провела часовую встречу с фон дер Ляйен в воскресенье. Об этом сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чиолаку.

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