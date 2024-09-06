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Силы РФ обстреляли территорию Украины ракетами и ударными дронами

Павлоград, Украина
Павлоград, Украина Авторское право AP/Ukrainian Emergency Service via AP
Авторское право AP/Ukrainian Emergency Service via AP
By Euronews
Опубликовано
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Россия атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетами. Во Львове скорбят о гибели семи человек во время обстрела города четвертого сентября.

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Россия в ночь на пятницу и утром в тот же день атаковала Украину ударными беспилотниками типа "шахед" и ракетами. В Павлограде погиб по меньшей мере один человек . Десятки получили ранения. Под Львовом в результате падения одного из трех сбитых дронов по данным властей сгорели четыре грузовика. Пожар был потушен. Пострадавших нет.

Жители Львова скорбят о гибели семи человек во время обстрела города российскими силами четвертого сентября. Четверо из них, включая семилетнюю девочку, были из семьи Базилевичей.

Ростислав Добрянский, друг семьи Базилевичей: "Мы все надеялись, что все будет хорошо, мы думали, что они сейчас выйдут. Это была семья интеллектуалов."

Министерство обороны РФ опубликовало кадры, на которых как сообщило ведомство, запечатлены удары российской артиллерии по подразделениям ВСУ в приграничье Курской области. Президент России Владимир Путин, выступая на форуме во Владивостоке, утверждал, что российские военные "стабилизировали ситуацию" и начали "постепенно выдавливать" ВСУ с территории России.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что под контролем ВСУ в настоящее время находится более 1,3 тысячи квадратных километров Курской области.

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