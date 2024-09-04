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Пролив Ла-Манш, где накануне погибли мигранты, пыталась пересечь еще одна лодка с беженцами

Булонь-сюр-Мер, Франция
Булонь-сюр-Мер, Франция Авторское право Nicolas Garriga/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Nicolas Garriga/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Нелегальные мигранты, несмотря на смертельный риск, не прекращают попыток добраться из Франции в Соединенное Королевство через пролив Ла-Манш.

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В проливе Ла-Манш, где накануне разыгралась трагедия с мигрантами, журналисты заметили еще одно судно с беженцами на борту. Лодка с десятками пассажиров, судя по всему, направлялась в сторону Великобритании. В какой-то момент к судну приблизился французский патрульный катер, с которого мигрантам бросили спасательные жилеты.

Во вторник третьего сентября в проливе при попытке добраться до Соединенного Королевства погибли не менее 12 человек. Французские власти обвинили в произошедшем контрабандистов.

Жеральд Дарманен, глава МВД Франции: "В небольшую лодку, длиной всего 7 метров контрабандисты поместили 70 человек. Лодка, вероятно, очень быстро развалилась, а спасательные жилеты были менее чем у 8 человек".

Глава ассоциации Osmose 62, которая защищает права мигрантов, говорит, что многие не хотят отправляться в смертельно опасное путешествие, но у людей нет выбора.

Дэни Пату, президент ассоциации Osmose 62: "Они (мигранты) рискуют, потому что на них все охотятся. Сами они не хотят рисковать. Но контрабандисты оказывают на них давление. Они говорят, мол, если есть даже незначительная возможность, мы предпримем попытку".

По последним данным Министерства внутренних дел Великобритании, за последние семь дней не менее 2100 мигрантов попытались пересечь Ла-Манш на небольших лодках. Франция и Великобритания расходятся во мнениях относительно возможных решений проблемы.

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