FRONTEX: "Суда НПО в Средиземноморье не поощряют миграцию"

By Euronews

Директор FRONTEX в интервью Euronews опроверг приписываемые агентству утверждения в том, что суда, спрасающие мигрантов в Средиземном море, способствуют росту их числа

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Суда неправительственных организаций, спасающих мигрантов в Средиземном море, не являются фактором, поощряющим контрабандистов. Такое заявление сделал Ханс Лейтенс, директор Агентства Европейской береговой и пограничной охраны Frontex, отвечая на вопросы Euronews:

- Вы никогда не слышали, чтобы я говорил, что это притягивающий фактор. Так вот, это мое мнение.

- То есть, вы считаете, что это не так?

- Я никогда не говорил такого и не считаю, что это поощряющий фактор.

Позиция Лейтенса резко контрастирует с содержанием конфиденциального документа Frontex о миграционных путях из Ливии в Европу, который никогда не публиковался, но попал в прессу в ноябре 2022 года и неоднократно цитировался итальянским правительством в его попытках критиковать деятельность НПО.

Лейтенс, директор Frontex с 2023 года, в среду проинформировал Европейский парламент о деятельности своего агентства. Несколько евродепутатов, выступивших на слушаниях, отметили, что он, похоже, уделяет больше внимания соблюдению основных прав мигрантов, чем его предшественник Фабрис Леджери, который сейчас является членом Европарламента от крайне правой группы "Патриоты Европы".

Ханс Лейтенс, директор Frontex

- Спасение человеческих жизней в море — это самое важное, - сказал Лейтенс на слушаниях в Европарламенте.

За первые семь месяцев 2024 года незаконные пересечения европейских границ сократились на 36%, в основном из-за снижения трафика на балканских и центрально-средиземноморских маршрутах. С другой стороны, высадки на Канарских островах выросли более чем вдвое, а проникновения из Беларуси в страны Балтии почти утроились.