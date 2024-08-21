Венгрия отмахнулась от опасений ЕС по поводу облегчения визового режима для россиян и белорусов

В Будапеште утверждают, что схема Национальной карты учитывает правила ЕС и потенциальные риски безопасности.

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Правительство Венгрии ответило на просьбу Брюсселя дать объяснения по поводу смягчения требований к въезду для граждан России и Белоруссии, отвергнув опасения, что это может подорвать безопасность Шенгенской зоны.

Министр внутренних дел Венгрии Шандор Пинтер утверждает, что схема Национальной карты - которая недавно была распространена на россиян и белорусов - будет выдаваться "согласно соответствующим рамкам ЕС и с должным учетом рисков безопасности".

"Венгрия продолжает уделять большое внимание защите своей национальной безопасности и безопасности Шенгенской зоны в целом", - также написал Пинтер.

Иммиграционная программа Венгрии "Национальная карта", которая теперь открыта для России и Беларуси, а также Украины и ряда западных балканских стран, позволяет "гостевым работникам" оставаться в стране в течение двух лет с возможностью продления разрешения еще на три года и может открыть путь к постоянному проживанию.

1 августа еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон направила венгерскому коллеге письмо, в котором выразила обеспокоенность тем, что недавние изменения в этой схеме могут дать "потенциальным российским шпионам и диверсантам легкий доступ в ЕС", поставив под угрозу безопасность Шенгенской зоны.

"Если их схема легкого доступа будет представлять опасность, мы примем меры", - предупредила Йоханссон в своем письме.

Блок опасается, что включение россиян и белорусов в эту схему может привести к "фактическому обходу" мер, которые он принял, чтобы оградить себя от российских угроз безопасности с тех пор, как Москва начала тотальное полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Эти меры включают в себя приостановку действия соглашения с Россией об упрощении визового режима, закрытие воздушного пространства для российских рейсов и строгие ограничения на наземные поездки в приграничные страны ЕС.

Однако венгерское правительство утверждает, что заявители будут проходить такой же строгий процесс проверки, как и при получении других разрешений, отмечая, что Еврокомиссия никогда не выражала беспокойства по поводу действующих в стране процессов.

В Будапеште заявляют, что Венгрия отвечает лишь за "часть" видов на жительство, выданных в настоящее время российским и белорусским гражданам в 27 странах-членах ЕС.

Мы будем действовать

Комиссар Йоханссон дала венгерскому правительству срок до 19 августа, чтобы ответить на ее письмо, и этот срок был пропущен на два дня. Во вторник (20 августа) представитель Еврокомиссии подтвердил, что она "находится в контакте с венгерскими властями" и ожидает их ответа.

"Очень важно, чтобы мы не делали поспешных выводов, потому что еще слишком рано определять, какие (...) последствия эта схема имеет для законодательства ЕС", - пояснил представитель ЕК.

"Когда речь заходит о нашем законодательстве и Шенгенских правилах, Венгрия всегда связана Шенгенскими правилами, а это означает, что необходимо проводить очень тщательные проверки, не только если у вас есть виза или действительный вид на жительство, но также необходимо проводить тщательные проверки безопасности".

Теперь исполнительный орган должен оценить ответы Будапешта на ряд вопросов, заданных Йоханссон. Она дала понять, что блок готов принять меры, если система национальных карт будет представлять угрозу безопасности.

В центре опасений Брюсселя - потенциальный "черный ход" в Шенгенскую зону, где отменены пограничные проверки между 29 европейскими странами, для лиц, представляющих серьезную угрозу безопасности блока.

Хотя каждая страна ЕС вольна разрабатывать свою собственную визовую политику, Еврокомиссия может вмешаться, если обнаружит, что решения страны нарушают общие минимальные правила, установленные Брюсселем.

Восемь стран Северной Европы и Балтии - Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция - также высказались по этому вопросу в письме от 15 августа на имя Йоханссон, в котором они выражают глубокую озабоченность этой схемой и призывают Еврокомиссию отреагировать.