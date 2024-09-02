Бьорн Хёке заявляет об "исторической победе" АдГ на выборах в Тюрингии

By Euronews

На земельных выборах в Тюрингии лучший результат показала ультраправая "Альтернатива для Германии", в Саксонии - консервативный ХДС.

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Лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" в Тюрингии Бьорн Хёке назвал успех своей партии на воскресных выборах "исторической победой".

Впервые со времен Второй мировой войны ультраправые прошли в земельный парламент, набрав более 32% голосов.

"Я думаю, что старые партии должны сначала проявить смирение. Прежде всего им следует принять к сведению волеизъявление жителей Тюрингии. Это то, что сейчас выводит людей из себя. По данным опросов, 88% жителей Тюрингии поддерживают демократию, но только 45% довольны состоянием демократии", - заявил Хёке.

Консервативный Христианско-демократический союз занял второе место в Тюрингии, но с небольшим отрывом лидирует в соседней Саксонии.

Премьер-министр этой земли Михаэль Кречмер, представляющий ХДС, заявил, что его партия готова к тому, чтобы остаться у власти в регионе.

"Мы были скалой в прибое, мы сохранили эту коалицию, мы сохранили это правительство, мы принесли стабильность в эту землю, и мы готовы с этим результатом снова взять на себя ответственность", - сказал Кречмер.

"Зелёные", одна из трех партий, входящих в правящую коалицию Германии, показали низкие результаты в обеих землях. Один из лидеров партии Омид Нурипур сказал, что больше разочарован высоким результатом АдГ, чем показателем его собственной партии.

"Моя боль сегодня вечером незначительна по сравнению с тем фактом, что мы переживаем глубокий перелом, и открыто правоэкстремистская партия впервые с 49 года стала сильнейшей силой в земельном парламенте. И это беспокоит и пугает многих людей", - сказал Нурипур.

Эксперты рассматривают результаты выборов на востоке Германии в качестве показателя отношения избирателей к нынешнему правительству страны в преддверии общенациональных выборов, которые состоятся в следующем году.

Неубедительные результаты в обоих федеральных округах заставляют предположить, что сформировать правительство будет очень сложно.

При этом крайне маловероятно, что привести АдГ к власти в землях, войдя с ней в коалицию, вряд ли согласится какая-либо из партий.

Генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеманн заявил, что его партия будет и далее придерживаться позиции не сотрудничать с ультраправыми.