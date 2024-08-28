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В Ростовской области загорелась вторая за месяц нефтебаза

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Курскую АЭС, 27 августа 2024.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита на Курскую АЭС, 27 августа 2024. Авторское право Rosatom State Atomic Energy Corporation via AP
Авторское право Rosatom State Atomic Energy Corporation via AP
By Euronews
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В Ростовской области после удара украинских беспилотников загорелась вторая за месяц нефтебаза. Пожар на нефтебазе в Пролетарске не могут потушить уже десять дней.

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В Ростовской области после удара ВСУ загорелась вторая за месяц нефтебаза. Как сообщил губернатор региона, около трех часов ночи четыре беспилотника были сбиты в районе нефтебазы комбината "Атлас" Росрезерва рядом с поселком Молодежный в Каменском районе. Горят три цистерны с топливом, пишет телеграм-канал Baza.

Пожар на нефтяном складе в Пролетарске, разгоревшийся после атаки ВСУ, не могут потушить с 18 августа. Из-за "сложившейся ситуации" в Ростове-на-Дону даже отменили празднование 275-летия города.

Тем временем в Воронежской области беспилотники ударили по складу с боеприпасами в хуторе Малая Меженка, пишет ASTRA. Два населенных пункта были эвакуированы после атаки дронов "вблизи взрывоопасных объектов", сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По данным Росавиации, "для безопасности полетов" утром в среду были закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска.

Сбитый Су-25

Украинские военные утверждают, что сбили российский штурмовик Су-25 на краматорском направлении в Донецкой области. 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ опубликовала видео, на котором, как утверждается, запечатлен этот момент.

Вторжение в Курскую область

Начинается четвертая неделя боевых действий в Курской области. Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с момента вторжения украинской армии в плен удалось взять почти 600 российских военнослужащих. Он утверждает, что Москва перебросила на курское направление 30 тысяч военных, и эта цифра продолжает расти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область — часть победного плана Киева, который он намеревается представить президенту США в сентябре.

"План подготовлен. Думаю, справедливо, что я сначала представлю этот план президенту США, ведь от него зависит успех этого плана: дадут ли нам то, что в этом плане, или не дадут", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Между тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС, после чего поделился опасениями по поводу риска ядерного инцидента. Его особенно беспокоит близость атомной станции к линии фронта и возможные удары беспилотников.

"Ядро реактора, содержащее ядерный материал, защищено только обычной крышей. Это делает его чрезвычайно уязвимым и хрупким, например, для артиллерийского удара, беспилотника или ракеты", — отметил Рафаэль Гросси.

Украинская сторона утверждает, что наступление в Курской области предотвратило угрозу захвата Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

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