В Ростовской области загорелась вторая за месяц нефтебаза

By Euronews

В Ростовской области после удара украинских беспилотников загорелась вторая за месяц нефтебаза. Пожар на нефтебазе в Пролетарске не могут потушить уже десять дней.

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В Ростовской области после удара ВСУ загорелась вторая за месяц нефтебаза. Как сообщил губернатор региона, около трех часов ночи четыре беспилотника были сбиты в районе нефтебазы комбината "Атлас" Росрезерва рядом с поселком Молодежный в Каменском районе. Горят три цистерны с топливом, пишет телеграм-канал Baza.

Пожар на нефтяном складе в Пролетарске, разгоревшийся после атаки ВСУ, не могут потушить с 18 августа. Из-за "сложившейся ситуации" в Ростове-на-Дону даже отменили празднование 275-летия города.

Тем временем в Воронежской области беспилотники ударили по складу с боеприпасами в хуторе Малая Меженка, пишет ASTRA. Два населенных пункта были эвакуированы после атаки дронов "вблизи взрывоопасных объектов", сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По данным Росавиации, "для безопасности полетов" утром в среду были закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска.

Сбитый Су-25

Украинские военные утверждают, что сбили российский штурмовик Су-25 на краматорском направлении в Донецкой области. 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ опубликовала видео, на котором, как утверждается, запечатлен этот момент.

Вторжение в Курскую область

Начинается четвертая неделя боевых действий в Курской области. Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что с момента вторжения украинской армии в плен удалось взять почти 600 российских военнослужащих. Он утверждает, что Москва перебросила на курское направление 30 тысяч военных, и эта цифра продолжает расти.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вторжение в Курскую область — часть победного плана Киева, который он намеревается представить президенту США в сентябре.

"План подготовлен. Думаю, справедливо, что я сначала представлю этот план президенту США, ведь от него зависит успех этого плана: дадут ли нам то, что в этом плане, или не дадут", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Между тем глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Курскую АЭС, после чего поделился опасениями по поводу риска ядерного инцидента. Его особенно беспокоит близость атомной станции к линии фронта и возможные удары беспилотников.

"Ядро реактора, содержащее ядерный материал, защищено только обычной крышей. Это делает его чрезвычайно уязвимым и хрупким, например, для артиллерийского удара, беспилотника или ракеты", — отметил Рафаэль Гросси.

Украинская сторона утверждает, что наступление в Курской области предотвратило угрозу захвата Харьковской, Сумской и Черниговской областей.