Литовский еврокомиссар: ЕС должен отдать приоритет расширению

Андрюс Кубилюс, который может возглавить переговоры с исполнительной властью ЕС, поддержал идею скорейшего расширения блока в Украину и на Балканы.
В ближайшие пять лет Евросоюз должен уделять первоочередное внимание расширению, при необходимости позволяя охваченной войной Украине вступать в блок поэтапно, заявил в интервью Euronews следующий еврокомиссар Литвы.
В своем выступлении Андрюс Кубилюс, евродепутат, дважды занимавший пост премьер-министра Литвы, подчеркнул геополитическую целесообразность возвращения к философии начала 2000-х годов, согласно которой в блок вступали сразу десять новых стран.
Ссылаясь на опыт своей страны как соседа России в области безопасности, Кубилюс сказал, что рассматривает портфели, связанные с расширением или обороной, предполагая, что именно он может возглавить переговоры о вступлении с Киевом и Белградом.
Комментарии прозвучали в ключевой момент формирования исполнительной власти, которая будет управлять ЕС в течение следующих пяти лет, и в которую войдут по одному высшему должностному лицу от каждой из 27 стран-членов блока.
Как только станет известен список кандидатов - это произойдет в конце этой недели - председатель Ервокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна будет обозначить направление проводимой ими политики.
Фон дер Ляйен уже пообещала создать пост комиссара по обороне, чтобы, по её словам, поддержать промышленность ЕС в условиях возобновившейся воинственности России.
Но, учитывая, что такие страны, как Украина, Молдова и Сербия, ждут своего часа, она может сделать расширение - процесс проверки и приема новых членов - центральным элементом своего второго срока, так же как во время её первого срока таким элементом стала политика борьбы с изменениями климата.
Новый флагман
"Расширение может стать (...) новым флагманским проектом", - сказал Кубилюс, указав на необходимость повлиять на то, как Европейский союз будет жить в течение следующих 50 лет. Он считает, что балтийские страны, присоединившиеся к ЕС в 2004 году, имеют необходимый опыт.
Андрюс Кубилюс был премьер-министром, когда Литва начала свои собственные переговоры с Брюсселем в 2000 году, и говорит, что ЕС необходимо вернуться к философии открытости, которой он придерживался в те времена.
В последнее время расширение ЕС отошло на второй план: в 2014 году, на следующий год после вступления Хорватии, предшественник фон дер Ляйен Жан-Клод Юнкер заявил, что в течение пятилетнего срока его полномочий новых члены в ЕС больше приняты не будут.
Теперь эта политика получила геополитический импульс: Брюссель, желая продемонстрировать свою политическую поддержку после российского вторжения в 2022 году, в июне официально открыл переговоры с Киевом.
Кубилюс предполагает, что Брюссель может проявить некоторую гибкость: он сказал Euronews, что меньшие страны могут присоединиться раньше, чем большая Украина, и что присоединение может быть постепенным.
"Есть даже идеи, что сначала страна должна войти в единый рынок, а потом уже переходить ко всем остальным разделам: так называемая прогрессивная интеграция или поэтапная интеграция", - сказал он.
"Киеву необходимо провести все свои реформы, а мы должны помочь им в их осуществлении", - добавил Кубилюс.
Проблемы Китая
Как депутат Европарламента Андрюс Кубилюс выступал за завершение следующей волны расширения к 2030 году - срок, который он признает амбициозным.
По его словам, для этого есть как экономическое, так и геополитическое обоснования, а недавнее столкновение Литвы с другой великой державой показывает, что эти два фактора не всегда можно разделить.
В 2021 году Китай ограничил импорт из Литвы из-за дипломатической размолвки по поводу статуса Тайваня, который Пекин считает частью своей территории, и Кубилюс говорит, что ЕС необходимо "извлечь уроки" из этого инцидента.
"Если у вас есть экономические отношения со страной, которая не является демократической - мы имеем это с Россией, с Беларусью - мы должны быть готовы к любому такому развитию событий, которое мы наблюдаем в нашей торговле с Китаем", - сказал он.
Китайское эмбарго 2021 года стало причиной рассмотрения дела во Всемирной торговой организации и новых мер ЕС, направленных на предотвращение политического принуждения иностранных государств с помощью торговой политики.
Кубилюс, премьер-министр в 1999-2000 и 2008-2012 годах, был откровенным "ястребом" в отношении России во время своей работы в качестве депутата Европарламента, где он состоит в правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП).
Он называл Россию государством-спонсором терроризма и призывал к аресту сотен миллиардов российских государственных активов, которые в настоящее время хранятся в Европе.
Неожиданный выбор
Еще совсем недавно Андрюса Кубилюса считали вероятным кандидатом в еврокомиссары.
Министра иностранных дел Габриэлиуса Ландсбергиса многие прочили на эту роль, пока не стало ясно, что президент Гитанас Науседа, политически независимый человек, наложит вето.
Кубилюс рассказал, что получил звонок от премьер-министра во время велосипедной прогулки по северной Эстонии - поездку пришлось тут же прервать.
Хотя у него есть свои предпочтения по портфелям, Кубилюс допускает, что у его правительства или партии могут быть свои, другие. Окончательное решение остается за фон дер Ляйен, и, скорее всего, важные роли будут распределены между 26 кандидатами.
Еще одно препятствие может возникнуть в Европейском парламенте, члены которого могут поставить под сомнение отсутствие гендерного баланса при голосовании за утверждение еврокомиссаров в должности.
Несмотря на обещание фон дер Ляйен обеспечить гендерное равенство, женщины могут занять всего 7 из 27 постов в Еврокомиссии.
Литва, как и все остальные страны-члены ЕС, проигнорировала просьбу фон дер Ляйен предлагать на роль еврокомиссара как мужчин, так и женщин, что Кубилюс объясняет сложностью внутренних процедур.
"Для нас даже выдвинуть одного кандидата - довольно сложная задача,- сказал он. - Выдвинуть двух кандидатов - это, пожалуй, практически недостижимый результат".
Кубилюс надеется, что евродепутаты будут избраны не только в зависимости от пола, но и компетентности.
"Гендерный баланс очень важен, но также важен опыт, послужной список", - сказал он.
Слушания и голосование, вероятно, состоятся осенью.
"Знаете, демократия есть демократия, никогда нельзя предсказать, каким будет результат", - считает экс-премьер Литвы.