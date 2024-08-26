Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "бесконечной борьбе с ненавистью".
С начала года число проявлений антисемитизма увеличилось во Франции почти на 200 %. Об этом заявил в воскресенье вечером в эфире второго государственного телеканала и.о. министра внутренних дел Жеральд Дарманен.
Он назвал "отвратительным" поджог синагоги в южном городе Ла-Гранд-Мотт в субботу. По его данным, "две трети антирелигиозных актов (...) направлены против евреев".
В Париже в воскресенье десятки людей собрались, чтобы сказать "нет" расизму, антисемитизму и любым формам дискриминации.
Реагируя на нападение на синагогу Ля-Гранд-Мотт, лидер леворадикальной партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон призвал "проявить единство перед лицом расизма и антисемитизма". Именно его многие обвиняют в разжигании ненависти к евреям во французском обществе, поскольку ранее он отказывался употреблять термин "антисемитизм" и признавать серьёзность ситуации.
Отвечая на подобные обвинения, Меланшон назвал их "оскорбительными и трусливыми".
В свою очередь президент республики Эммануэль Макрон упомянул "бесконечную борьбу с ненавистью, которую мы должны вести сегодня" на церемонии в честь 80-летия освобождения Парижа.
Освобождение стало, по его словам, "концом кошмара, длившегося 1532 дня", победой воли французского народа "мужественно бороться с антисемитизмом" во время нацистской оккупации.