By Euronews и AP, EBU

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "бесконечной борьбе с ненавистью".

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С начала года число проявлений антисемитизма увеличилось во Франции почти на 200 %. Об этом заявил в воскресенье вечером в эфире второго государственного телеканала и.о. министра внутренних дел Жеральд Дарманен.

Он назвал "отвратительным" поджог синагоги в южном городе Ла-Гранд-Мотт в субботу. По его данным, "две трети антирелигиозных актов (...) направлены против евреев".

Намеренно поджечь синагогу, в здании которой проживают раввин и его семья, поджидать их в топором в руках - это акт антисемитизма, и именно так его следует называть. В противном случае возникает сомнение и смесь жанров, а французы - и особенно исповедующие иудаизм - нуждаются в том, чтобы называть вещи своими именами. Да, число актов антисемитизма сегодня выросло, ненависть к евреям и к Израилю переходит на француских детей, женщин и мужчин, которые имеют право исповедовать религию, которую хотят". Жеральд Дарманен и.о. министра внутренних дел Франции

В Париже в воскресенье десятки людей собрались, чтобы сказать "нет" расизму, антисемитизму и любым формам дискриминации.

Я здесь, потому что меня переполняет гнев. Мы должны разозлиться. Хватит поступать, как всегда поступали евреи (я сама к ним отношусь), склоняя голову и прося прощения. Мы в гневе! Это ненормально, когда нападают на человека, потому что он еврей, потому что он мусульманин или чернокожий. Нам надо научиться жить всем вместе! Катрин Абекассис участница акции протеста

Реагируя на нападение на синагогу Ля-Гранд-Мотт, лидер леворадикальной партии "Непокорённая Франция" Жан-Люк Меланшон призвал "проявить единство перед лицом расизма и антисемитизма". Именно его многие обвиняют в разжигании ненависти к евреям во французском обществе, поскольку ранее он отказывался употреблять термин "антисемитизм" и признавать серьёзность ситуации.

Отвечая на подобные обвинения, Меланшон назвал их "оскорбительными и трусливыми".

Президент Франции и и.о. премьер-министра принимают участие в церемонии, посвященной 80-й годовщине освобождения Парижа, 25 августа 2024 г. Teresa Suarez/AP

В свою очередь президент республики Эммануэль Макрон упомянул "бесконечную борьбу с ненавистью, которую мы должны вести сегодня" на церемонии в честь 80-летия освобождения Парижа.

Освобождение стало, по его словам, "концом кошмара, длившегося 1532 дня", победой воли французского народа "мужественно бороться с антисемитизмом" во время нацистской оккупации.