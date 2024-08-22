Нарендра Моди направляется в Киев после визита в Москву и Варшаву

By Euronews и AP

Премьер-министра Индии Нарендру Моди 23 августа ждут в Киеве. В столицу Украины глава правительства прибудет из Польши. В Варшаве Моди провел переговоры с премьером Дональдом Туском. Моди заявил, что ни один конфликт не может быть решен на поле боя.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди направляется в Украину. В Киеве его ждут 23 августа. Ранее Моди посетил Польшу, где провел переговоры со своим коллегой Дональдом Туском. Стороны обсудили вопросы безопасности и ситуацию в Украине. Это был первый официальный визит главы индийского правительства в Польшу за 45 лет.

На совместной пресс-конференции с Туском Моди выразил убежденность в том, что все конфликты должны решаться посредством дипломатии и диалога. Он сказал, что Индия готова предложить любую помощь для урегулирования в Украине.

"Мы выступаем за диалог и дипломатию, чтобы как можно скорее восстановить мир и стабильность. Индия готова внести в это вклад совместно с дружественными странами", - отметил Моди.

Туск выразил удовлетворенность тем, что премьер-министр Индии подтвердил свою готовность работать над мирным, справедливым и быстрым завершением войны. По словам польского премьера, Индия может сыграть в этом важную роль. Вместе с тем Туск напомнил о праве Украины защищать свои границы.

Находящаяся на восточном фланге НАТО и ЕС Польша обеспокоена двухлетней войной на своей восточной границе. Варшава предлагает Украине политическую и гуманитарную помощь, и оказывает поддержку в сфере обороны.

Полтора месяца назад Нарендра Моди посетил Москву, где провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Индия поддерживает с Россией тесные отношения и до сих пор избегает прямого осуждения российской военной агрессии против Украины.

Визит Моди в Россию 8-9 июля совпал со встречей лидеров НАТО в Вашингтоне и российскими ракетными ударами по детской больнице в Украине. Это вызвало резкую критику Запада. Украинский президент Владимир Зеленский назвал встречу Моди с Путиным "огромным разочарованием" и "сокрушительным ударом по мирным усилиям".

Хотя тогда Моди не затрагивал напрямую тему ракетных ударов, он упомянул о кровопролитии, сидя рядом с Путиным, и осудил любое нападение, в результате которого страдают невинные люди.

Поездка в Украину на этой неделе, считают аналитики, представляет собой "попытку Индии сбалансировать ситуацию" после того, как ее сочли "склонившейся на сторону России.