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ЕС раньше срока заполнил свои газохранилища на 90%

Наклейка с надписью "природный газ" на трубе на заводе французской компании R-CUA в Страсбурге, восточная Франция, 7 октября 2022 года.
Наклейка с надписью "природный газ" на трубе на заводе французской компании R-CUA в Страсбурге, восточная Франция, 7 октября 2022 года. Авторское право AP Photo/Jean-Francois Badias
Авторское право AP Photo/Jean-Francois Badias
By Euronews
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Евросоюз готов к предстоящей зиме. Как сообщил представитель Еврокомиссии, ЕС на десять недель раньше контрольного срока заполнил свои газохранилища.

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Второй год подряд Европейский союз достигает поставленной цели - заполнить свои газовые хранилища на 90%, чтобы подготовиться к зиме с запасом в несколько недель.

Как объявила в среду Европейская комиссия, цель была достигнута 18 августа, на десять недель раньше установленного срока - 1 ноября. В хранилищах находится чуть менее 92 миллиардов кубометров газа, что может покрыть почти треть совокупного спроса 27 стран-членов ЕС на газ в зимний период.

"Я думаю, это очень хороший знак с точки зрения общей формы рынка, нашей способности находить альтернативные источники энергии и поддерживать их на хорошем уровне", - заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

"Очевидно, что мы находимся в постоянном контакте с нашими государствами-членами ЕС, чтобы убедиться, что они готовы к зиме. Но у нас нет никаких признаков того, что существуют какие-либо значительные новые угрозы или риски для предстоящей зимы", - добавил Макфи.

Целевой показатель хранения газа на уровне 90% был введен в июне 2022 года. Цены на голубое топливо стали расти после вторжения России в Украину. Война усугубила энергетический кризис, возникший еще в пандемию COVID-19.

В связи с российской агрессии в отношении Украины, ЕС пообещал резко сократить импорт газа из России (своего основного поставщика) в попытке лишить Москву средств для финансирования войны.

Это подтолкнуло мировые цены на газ к новым беспрецедентным высотам: к концу августа стоимость газа на Title Transfer Facility (TTF), ведущем европейском хабе, превысила 300 евро за мегаватт-час (МВт-ч), что вызвало опасения, что в холодные зимние месяцы ЕС будет трудно обеспечить себя энергией.

Правительствам всех стран ЕС пришлось постараться, чтобы облегчить финансовое бремя растущих цен на энергоносители для промышленности и домохозяйств. Брюссель развернул план RePowerEU по отказу от потребления российского ископаемого топлива и переходу на возобновляемые источники энергии. На так называемый зеленый переход потребуется 300 миллиардов евро.

Доля российского трубопроводного газа в импорте ЕС снизилась с 40 % в 2021 году до 8 % к концу 2023 года. Голландские фьючерсы на газ TTF 12 августа стоили 39,69 евро за МВт-ч.

Представитель Комиссии ЕС Кадри Симсон в своем заявлении приветствовала готовность ЕС к предстоящей зиме, но подчеркнула, что Украина находится в гораздо более сложной ситуации, поскольку ее энергетический сектор претерпевает массивные и постоянные атаки со стороны России.

"Европа должна продолжать поддерживать Украину и оказывать необходимую поддержку ее энергетической системе, чтобы и украинское население смогло благополучно пережить предстоящую суровую зиму", - добавила Симсон.

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