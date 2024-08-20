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Десятки пожарных пострадали в Ростовской области

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Авторское право AP/Russian Emergency Ministry Press Service
Авторское право AP/Russian Emergency Ministry Press Service
By Euronews
Опубликовано
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В Пролетарске третий день тушат нефтебазу

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В Пролетарске Ростовской области, в 300 км от украинской границы, более 500 пожарных при поддержке четырёх самолетов и нескольких поездов продолжают бороться с масштабным пожаром, охватившим нефтебазу.

Огонь вспыхнул в топливохранилище в воскресенье, как сообщается, после падения обломков украинского беспилотника. Пламя уже охватило площадь в 10 000 м².

По данным местных властей, уже более 40 пожарных обратились за медицинской помощью, из них 18 были госпитализированы, пять попали в реанимацию.

Официально эвакуация в Пролетарске не объявлена, власти заявляют, что угрозы для жилого сектора нет. Но многие жители покидают дома из-за запаха и гари. Также отмечены перебои в работе местного транспорта.

Украинский Генеральный штаб взял на себя ответственность за удар по нефтебазе, которая, по заявлениям Киева, использовалась для снабжения российских войск — в том числе тех, которые сражаются в Курской области.

Сообщается, что российские военные организуют понтонные переправы взамен разрушенных украинскими ударами мостов через реку Сейм, однако украинские СМИ заявляют, что их также периодически уничтожают.

Минобороны России, в свою очередь, публикует кадры уничтоженной украинской бронетехники на дорогах Курской области. Кроме того, в Москве сообщили об уничтожении крупного склада боеприпасов в Сумской области и украинских артиллерийских позиций под Харьковом.

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