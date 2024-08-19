Рекордные осадки в Вене

By Euronews

Горнолыжный курорт продолжают расчищать от последствий оползня

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Проливные дожди обрушились на альпийские районы Австрии, под водой оказалась и часть Вены. В столице объём выпавших за выходные осадков называют рекордным за последние 130 лет, а по другим данным — максимальным за всю историю наблюдений. В одну только субботу столичные пожарные и спасатели выезжали по вызовам более 450 раз.

В нескольких районах страны ливни и порывы ветра серьёзно повредили транспортную инфраструктуру.

Тем временем в альпийском городке Санкт-Антон продолжают убирать грязь и гравий: в пятницу на этот горнолыжный курорт сошёл мощный оползень, также, предположительно, вызванный ливнями. На расчистке дорог и подвалов работают сотни человек.

Проходящее через город шоссе по-прежнему заблокировано, что создаёт проблемы для всего района.

Гельмут Малль, мэр Санкт-Антона:

«Сейчас в Санкт-Антоне полно машин, техники и грузовиков. На дорогах образуются пробки, это, конечно, доставляет огромные неудобства. Сейчас мы думаем, как решить это вопрос как можно скорее».

На устранение последствий может понадобиться несколько недель. Специалисты изучают район, чтобы выяснить, есть ли риск новых оползней.