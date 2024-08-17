By Euronews

350 спасателей мобилизованы после сильного оползня в Австрии

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Австрийский город Санкт-Антон-ам-Арльберг пострадал от сильного оползня после грозы, обрушившейся на него в пятницу вечером.

На расчистку дорог и подвалов были мобилизованы 350 спасателей и членов гуманитарных организаций.

Санкт-Антон-ам-Арльберг пострадал от сильного оползня ATORF

Кроме того два ручья вышли из берегов, причинив еще больший ущерб. Оползень покрыл здания и автомобили. Центральная улица Альберга была закрыта.

Вице-мэр Сант-Антона Якоб Климмер сказал, что оползень стал неожиданностью: "Это было очень удивительно. В районе Валлуги до Штайсбах-Шенграбена была грозовая ячейка шириной около километра, которая продолжалась полчаса с очень, очень сильными осадками. А здесь это началось внезапно".

Климмер также подтвердил, что сообщений о пострадавших не поступало.

Тем временем геологи изучают район, чтобы проверить риск новых разрушений.