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Дунай мелеет из-за сильной жары

Из-под воды обнажаются речные мели
Из-под воды обнажаются речные мели Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Судоходство сильно затруднено даже для небольших лодок

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Дунай вновь обмелел из-за жары и отсутствия дождей: в нижнем течении, на румынско-болгарской границе, уровень воды на 6 см ниже обычного, а расход почти в полтора раза меньше, из-за чего сильно затруднено судоходство. Песчаные мели показываются из-под воды, образуя новые острова.

Кармен Думитреску, Euronews Romania:

«Расход воды — всего 2 900 м³/с, что значительно ниже среднего многолетнего показателя августа — 4 600 м³/с».

Жители румынского городка Корабия говорят, что больше не могут заниматься прибыльным бизнесом — катать туристов по реке.

«Прогулочные суда больше не могут выйти из гавани, а промысловые пробиваются с большим трудом».

«Воды очень мало, выйти из гавани невозможно. Так происходит каждый год с тех пор, как стало жарче. Прогулочный порт больше не может работать, лодки больше ходят у другой стороны острова — не этого, есть ещё остров Бэлои. Там глубже, и там больше возможностей для развлечений».

Специалисты предупреждают, что что в ближайшее время уровень Дуная продолжит падать. Исторический минимум был установлен в сентябре 2003 года, когда расход упал до 1500 м³/с.

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