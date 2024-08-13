ISW: кампания ВСУ в Курской области может изменить траекторию войны

Аналитический центр утверждает, что Украина добилась оперативной внезапности на границе между Сумской и Курской областями.

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Курская кампания Украины — это поворотный момент в войне, способный изменить ее траекторию, утверждает аналитический центр ISW в своем последнем специальном докладе.

И вот некоторые критические моменты на поле боя.

Аналитический центр, базирующийся в США, утверждает, что Украина добилась оперативной внезапности на границе между Сумской и Курской областями, несмотря на значительные препятствия.

И несмотря на недавние заявления военблогеров о том, что российские войска стабилизируют линию фронта, ISW утверждает, что украинские силы, похоже, продвигаются дальше в Курской области.

В докладе делается вывод, что Украина может восстановить оперативный маневр, планируя и проводя серию небольших последовательных контрнаступательных операций, а не пытаясь нанести один решающий удар.