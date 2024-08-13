By Euronews и AP, EBU

Члены двухпартийной делегации Конгресса США высоко оценили вторжение Украины в Курскую область РФ. Об этом заявили в Киеве, на встрече с президентом Владимиром Зеленским, сенатор-демократ от Коннектикута и сенатор-республиканец от Южной Каролины.

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Члены двухпартийной делегации Конгресса США высоко оценили вторжение Украины в Курскую область РФ. Об этом заявили в Киеве, на встрече с президентом Владимиром Зеленским, сенатор-демократ от Коннектикута Линдси Грэм и сенатор-республиканец от Южной Каролины Ричард Блюменталь.

Донести реальность этой войны до (президента России Владимира - прим.ред.) Путина, заставить его понять и заплатить определенную цену - это правильно. Поэтому я надеюсь, что в 2024 году вы получите больше военной помощи от Конгресса Линдси Грэм сенатор-республиканец от Южной Каролины

Накануне высшее военное командование Украины заявило, что ВСУ в настоящее время контролируют 1000 квадратных километров территории Курской области.

Украинская операция проводится в условиях строгой секретности, её цели остаются неясными, отмечают аналитики. Кроме того, впервые вторжение возглавляет украинская армия, а не проукраинские российские отряды, подчёркивают они.

С момента полномасштабного российского вторжения США предоставили Киеву военную помощь в размере 55,4 миллиарда долларов США (т.е. 50,7 миллиарда евро).

Мы предлагаем законопроект под названием Stand by Ukraine, который закрепляет двустороннюю безопасность, гарантирует, что это будет закреплено в законе, а не только президентом. Очевидно, что мы хотим, чтобы это вышло за рамки полномочий нынешнего президента Ричард Блюменталь сенатор-демократ от Коннектикута

Между тем власти ещё одного района Курской области - Большесолдатского - объявили эвакуацию. Он не граничит с Украиной.

Накануне власти проводили эвакуацию гражданского населения в приграничной с Украиной Белгородской области.