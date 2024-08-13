Члены двухпартийной делегации Конгресса США высоко оценили вторжение Украины в Курскую область РФ. Об этом заявили в Киеве, на встрече с президентом Владимиром Зеленским, сенатор-демократ от Коннектикута и сенатор-республиканец от Южной Каролины.
Члены двухпартийной делегации Конгресса США высоко оценили вторжение Украины в Курскую область РФ. Об этом заявили в Киеве, на встрече с президентом Владимиром Зеленским, сенатор-демократ от Коннектикута Линдси Грэм и сенатор-республиканец от Южной Каролины Ричард Блюменталь.
Накануне высшее военное командование Украины заявило, что ВСУ в настоящее время контролируют 1000 квадратных километров территории Курской области.
Украинская операция проводится в условиях строгой секретности, её цели остаются неясными, отмечают аналитики. Кроме того, впервые вторжение возглавляет украинская армия, а не проукраинские российские отряды, подчёркивают они.
С момента полномасштабного российского вторжения США предоставили Киеву военную помощь в размере 55,4 миллиарда долларов США (т.е. 50,7 миллиарда евро).
Между тем власти ещё одного района Курской области - Большесолдатского - объявили эвакуацию. Он не граничит с Украиной.
Накануне власти проводили эвакуацию гражданского населения в приграничной с Украиной Белгородской области.