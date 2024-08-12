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«Послеолимпийское похмелье» Парижа и парижан

Пара обнимается на улице Риволи в последний день летних Олимпийских игр 2024 года, воскресенье, 11 августа 2024 года, в Париже, Франция.
Пара обнимается на улице Риволи в последний день летних Олимпийских игр 2024 года, воскресенье, 11 августа 2024 года, в Париже, Франция. Авторское право Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Sophia Khatsenkova
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Многие жители Парижа считают, что на время Игр их город стал гораздо лучше

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«Новые стремления», «Франция ослепила мир», или просто «Спасибо» — заголовки французской прессы в первое утро после Олимпиады. Париж приходит в себя после серьёзного даже по меркам французской столицы наплыва гостей.

На фоне ностальгии по 17 дням спортивного праздника критические голоса слегка умолкли, и даже те парижане и туристы, которые были не очень довольны организацией Игр, рассказывают, как было хорошо.

Париж никогда не был таким безопасным и чистым

Владелец киоска Юссеф рассказал Euronews, что неплохо заработал на выпуске спортивного журнала с олимпийским чемпионом Леоном Маршаном на обложке.

Хотя Юссеф признал, что лето оказалось не таким прибыльным, как он надеялся, ему понравилась весёлая атмосфера в Париже во время игр:

«Я хотел бы, чтобы Париж оставался таким всегда. Париж никогда не был настолько безопасным и чистым, как во время Олимпийских игр. Все в хорошем настроении и гораздо вежливее, чем обычно».

Некоторые иностранные туристы даже утверждают, что Олимпиада вдохновила их на переезд в Париж:

«Был один район, где мой партнёр захотел посмотреть, можно ли купить недвижимость. Это было так мило», — рассказала 34-летняя Келси из Оклахомы.

Послеолимпийское похмелье?

Стив, управляющий ресторана, считает, что, хотя атмосфера в Париже была «волшебной», в плане безопасности можно было бы сделать и больше.

Район, где расположен ресторан Стива, находится рядом со спортивными объектами, и потому машинам требовался QR-код для въезда. Но Стив рассказывает, что полиция проверяла код — но даже не заглядывала в салон и багажник. «Я несколько раз задумывался о том, что кто-то может специально врезаться в нашу террасу», — рассказал он Euronews: во Франции помнят теракт в Ницце 2016 года, когда террорист на грузовике сбил насмерть 86 человек.

Владелец кафе неподалёку описал Париж как город, который «медленно просыпается с похмелья» после Олимпиады, и которому теперь придётся возвращаться к реальности, в том числе к сложной политической ситуацией во Франции: у страны до сих пор нет нового премьер министра; нынешний глава правительства Габриэль Атталь исполняет свои обязанности лишь до конца Паралимпийских игр.

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