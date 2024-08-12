В Париже закрыли Летнюю Олимпиаду. Эстафету принял Лос-Анджелес

By Euronews

Лос-Андежелес станет следующим хозяином Летней Олимпиады. Там уже начали подготовку к Играм -2028. В отличие от Парижа в городе плохо развита система общественного транспорта, этим власти займутся в первую очередь.

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Париж попрощался с Олимпиадой на впечатляющей церемонии на главном стадионе страны. Парад спортсменов, шоу от режиссера Тома Жолли с элементами оперы, хореографии, воздушной акробатики, выступления звезд мирового масштаба и, конечно, передача эстафету следующему хозяину Летних Игр - Лос-Анджелесу. Там уже засучили рукава.

Эрик Милнер, житель Хьюстона, делится опасениями о том, что "движение станет проблемой города". "В Париже немного легче с общественным транспортом, - уточняет он. - Я не уверен насчет Лос-Анджелеса, потому что сам там не живу, но, думаю, это может стать осложнением. Но я, конечно, поеду на следующие Игры и повеселюсь".

Ники Спилберг ездит между двумя городами. "Я живу в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке, - рассказывает она. - Лос-Анджелес сейчас производит поезда, они там, конечно, решат этот вопрос. Я думаю, в итоге будет легко. В Париже было очень легко добираться из одного конца города в другой. Я успевала всюду, порой за день посещала до трех состязаний. Думаю, что и Лос-Анджелес разберется с этим, просто не могу дождаться следующей Олимпиады".

Лос-Анджелес планирует провести Олимпиаду- 2028 без автомобилей и так избежать пробок. Зрителям предложат добираться до мест соревнований на общественном транспорте: больше 3 тысяч автобусов привлекут на время игр из других частей США.