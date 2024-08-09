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Частные пляжи Италии против чужих

Частные пляжи - частное дело!
Частные пляжи - частное дело! Авторское право Alberto Lo Bianco/LaPresse
Авторское право Alberto Lo Bianco/LaPresse
By Euronews
Опубликовано
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Итальянские бальнеари протестуют против планов ЕС привлечь в бизнес, традиционно считавшийся семейным, внешних игроков. Они просят Рим озвучить программу возмещения вложенных в пляжи средств.

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Итальянские бальнеари, или управляющие пляжами, на пару часов свернули свои зонтики в знак протеста е против неспособности Рима разрешить спор с ЕС об открытии их бизнеса для внешней конкуренции. Управление пляжами в Италии - традиционно семейное дело, его передают из поколения в поколение, а это, считают в Брюсселе, противоречит директиве ЕС об услугах.

Валентина Фаббри, президент ассоциации пляжных клубов Ostia Fiumicino, обрисовала масштаб проблемы. "Речь идет о 30 000 предприятий, 300 000 работниках!", - пояснила она, добавив, что основные претензии у профессионалов пляжного дела - к Риму, а не Брюсселю.

"Мы просим наше правительство о конкретных, практических обязательствах, - заявила Фабби. - Просим о согласованном возмещении, о плане в отношении всех инвестиций, сделанных на побережье, обо всех материальных и нематериальных активах, а не только о том, что еще не амортизировано".

ЕС давно обязал Италию выставить пляжные лицензии на открытый конкурс, но сменявшие друг друга правительства тянули время, не желая вводить непопулярную у бальнеари меру. "Конечно, протест бальнеари законен, - считает посетительница одного из римских пляжей - У этих людей - всего несколько месяцев, чтобы заработать, а им выбивают почву из-под ног".

Брюссель намерен довести дело до конца: срок действия пляжных концессий давно истек, и их, по правилам, пора выставить на публичные торги. По подсчетам, в 2023 году пляжные клубы Италии получили 2 миллиарда евро совокупного дохода.

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