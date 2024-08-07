EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Протесты против открытия моста через реку Ибар в Митровице

Акция протеста сербов у моста через Ибар
Акция протеста сербов у моста через Ибар Авторское право Marko Drobnjakovic/AP
Авторское право Marko Drobnjakovic/AP
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

После заявления властей Косова о планах возобновить движение по мосту через реку Ибар, разделяющую албанскую и сербскую общины в городе Митровица, этнические сербы провели акцию протеста.

РЕКЛАМА

На севере Косова прошла акция протеста против возобновления свободного движения по мосту через реку Ибар в городе Косовска-Митровица. По словам принимавших участие в акции косовских сербов, он в свое время защитил их от этнических чисток.

Сотни жителей северной части города вышли на улицы после того, как правительство Косова заявило о планах вновь открыть Ибарский мост.

"Этот мост спас сосуществование народов в Косове и политическую концепцию, за которую Сербию бомбили 78 дней. Этот мост на реке Ибар остановил этнические чистки 1999 и 2000 годов", - заявил в ходе акции один из ее участников адвокат Никола Кабашич.

Мост на реке Ибар делит город Косовска-Митровица на две части. На севере проживает сербское меньшинство, на юге - албанцы. Он закрыт для проезда транспорта с 2011 года, после того как сербы его фактически забаррикадировали.

Район патрулируют международные силы под руководством НАТО (KFOR).

В 2023 году городское собрание Косовска-Митровицы предложило вновь открыть проезд по мосту, премьер-министр Косова Альбин Курти на прошлой неделе проинформировал об этих планах западных дипломатов в Приштине, однако в KFOR предупредили косовские власти, что сейчас не лучшее время для подобных шагов.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Румыны везут мидии из Болгарии, хотя могут добывать свои. В чем проблема?

Олимпийские игры разочаровали парижских рестораторов

Лидер каталонских сепаратистов Пучдемон едет домой, рискуя сесть в тюрьму

Сербия Косово Политика Косова Альбин Курти демонстрация НАТО