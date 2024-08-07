Протесты против открытия моста через реку Ибар в Митровице

By Euronews

После заявления властей Косова о планах возобновить движение по мосту через реку Ибар, разделяющую албанскую и сербскую общины в городе Митровица, этнические сербы провели акцию протеста.

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На севере Косова прошла акция протеста против возобновления свободного движения по мосту через реку Ибар в городе Косовска-Митровица. По словам принимавших участие в акции косовских сербов, он в свое время защитил их от этнических чисток.

Сотни жителей северной части города вышли на улицы после того, как правительство Косова заявило о планах вновь открыть Ибарский мост.

"Этот мост спас сосуществование народов в Косове и политическую концепцию, за которую Сербию бомбили 78 дней. Этот мост на реке Ибар остановил этнические чистки 1999 и 2000 годов", - заявил в ходе акции один из ее участников адвокат Никола Кабашич.

Мост на реке Ибар делит город Косовска-Митровица на две части. На севере проживает сербское меньшинство, на юге - албанцы. Он закрыт для проезда транспорта с 2011 года, после того как сербы его фактически забаррикадировали.

Район патрулируют международные силы под руководством НАТО (KFOR).

В 2023 году городское собрание Косовска-Митровицы предложило вновь открыть проезд по мосту, премьер-министр Косова Альбин Курти на прошлой неделе проинформировал об этих планах западных дипломатов в Приштине, однако в KFOR предупредили косовские власти, что сейчас не лучшее время для подобных шагов.