Албания: центры приема мигрантов не пугают местных жителей

By Alice Taylor

В рамках соглашения между Италией и Албанией, два центра примут 3000 мигрантов уже в сентябре

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Шенгини в часе езды к северу от Тираны в Албании — оживленное туристическое место, которое пару лет назад стало домом для нескольких сотен афганских беженцев после прихода талибов к власти в Афганистане.

Сегодня многие из них все еще остаются и называют этот город своим домом, но недавно он попал в заголовки газет из-за других мигрантов.

В конце 2023 года правительства Албании и Италии подписали соглашение по которому мигранты, обнаруженные итальянскими властями, будут отправляться в Албанию.

Между портом Шенгини и Гядером разместят 3000 человек. Сначала они прибудут сюда, расскажут информацию о себе, а затем будут переведены в Гядер.

Оба центра закрыты. Это значит, что никто не сможет войти или выйти. Внутри их будут охранять итальянские власти, поскольку это технически итальянская территория. Внешний периметр будет патрулироваться албанскими властями.

Когда мигранты будут находиться в центрах, им будет предоставлено медицинское обслуживание, юридическая помощь, а также предметы первой необходимости, такие как продукты питания и туалетные принадлежности. Все это финансируется итальянским правительством

Я получила эксклюзивную информацию от высокопоставленного чиновника, который сказал, что этот центр, расположенный позади меня, будет готов принять людей только 15 августа, что означает, что официальный срок 1 августа будет не соблюден.

Здесь примут 1000 человек, в то время как в Гядере продолжается работа. Они подтвердили мне, что оба центра будут полностью готовы к началу сентября.

Что касается того, что местные жители думают об этих двух центрах, в Тиране и Леже были протесты, и есть люди, которые выступают против них.

Я провожу много времени в этом районе, живу здесь полгода, и я общалась со многими местными жителями. Честно говоря, их это не очень беспокоит.

Они понимают, что центры будут закрыты, и не особо беспокоятся о негативном влиянии на туризм или местную экономику.

У них есть опыт, когда афганцы приезжали сюда жить, интегрировались и становились частью общества. Их это не очень беспокоит.

Кроме того, они не очень хотят общаться со СМИ по целому ряду причин, но в целом люди не слишком обеспокоены, и они надеются, что, возможно, инвестиции итальянского правительства улучшат некоторую инфраструктуру, такую как электричество и дороги в этом районе.