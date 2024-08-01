Больше правых, меньше женщин: что представляет собой новый Европарламент?

720 депутатов из 27 стран-членов ЕС вошли в новый состав Европарламента. В чем особенность этой команды по сравнению с прежними созывами?

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Комитеты Европарламента избрали своих руководителей. Кадровые решения приняты, и это позволяет оценить политические, возрастные и гендерные особенности переизбранной ассамблеи ЕС. Укомплектация комитетов стала вызовом для "Патриотов за Европу", группы, основанной Виктором Орбаном (84 депутата).

Правоцентристские коалиционные группы, поддержавшие переназначение фон дер Ляйен - Европейская народная партия (ЕНП), Социалисты и демократы (S&D) и "Обновляя Европу" (Renew Europe) - выступали единым фронтом, в результате чего группа Орбана потеряла два председательских поста в комитетах по транспорту и туризму и по культуре и образованию.

Председателем первого стала Элиссавет Воземберг-Вриониди (ЕНП/Греция), а второго - Нела Риль (Зеленые/Германия). "Патриоты за Европу" также лишились должностей вице-председателей комитетов по сельскому хозяйству, развитию, окружающей среде, правовым вопросам, гражданским и внутренним делам и бюджетному контролю.

Приход в парламент "Патриотов за Европу" и ультраправой "Европы суверенных наций" (ENS) изменило политический баланс в некоторых комитетах. В комитете по сельскому хозяйству и развитию сельских районов (AGRI) состав преимущественно правый. ЕНП, европейские консерваторы и реформисты, "Патриоты за Европу" и НГЕ занимают там 25 из 48 мест. Та же коалиция занимает 48 из 90 мест в комитетах по охране окружающей среды и промышленности.

А где же женщины?

После евровыборов в июне в новом парламенте зафиксировано самое заметное процентное снижение представительства женщин с момента проведения первых прямых выборов в 1979 году. Женщины составят 38,5 % от общего числа депутатов нового созыва - их 277 из 720. В прошлом парламенте их было примерно 40% .

А молодежь?

Наряду с женщинами, молодежь представляет собой еще одну заметно недопредставленную группу. Средний возраст членов парламента сейчас - примерно 50 лет, как и пять лет назад. И самые молодые, и самые пожилые евродепутаты принадлежат левому флангу. Австрийка Лена Шиллинг, которой 23 года, будет работать в комитете по здравоохранению и пищевым продуктам, 76-летний итальянец Леолука Орландо - в комитете по иностранным делам.

Страной с самыми пожилыми законодателями является Люксембург, средний возраст депутатов оттуда составляет 60 лет. Мальта, напротив, имеет самый молодой состав политиков, им в среднем чуть больше 40.

В парламенте есть место для каждого

Важно напомнить, что стать еврордепутатом может соискатель с абсолютно любым опытом работы. Среди 720 человек, которые будут заседать в течение пяти следующих лет - не только бывшие комиссары и экс-премьеры, но и профессиональные футболисты, инфлюэнсеры и певцы.

Каролина Мораче бывшая профессиональная футболистка, присоединилась к итальянской партии "Движение пяти звезд" в 2024 году и была избрана. Она станет работать в комитете по правам женщин.

Андраш Кулья (ЕНП) хорошо известен в Венгрии, где трудился хирургом, прежде чем попасть в европейскую политику. Он ведет аккаунт на TikTok, в котором рассказывает о медицине, на него подписаны свыше 300 тысяч человек.