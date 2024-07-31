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Сербия запускает производство электрокаров на фоне массовых протестов

Абсолютно новый автомобиль Fiat Grande Panda демонстрируется во время официальной церемонии открытия нового сборочного предприятия на заводе Stellantis в Крагуеваце, понедельник, 22 июля 2024 года.
Абсолютно новый автомобиль Fiat Grande Panda демонстрируется во время официальной церемонии открытия нового сборочного предприятия на заводе Stellantis в Крагуеваце, понедельник, 22 июля 2024 года. Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews, AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Соглашение, заключенное в июне, подверглось резкой критике со стороны экологов и оппозиционных групп в Сербии, которые утверждают, что оно нанесет непоправимый ущерб окружающей среде и принесет мало пользы гражданам страны.

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Первый электромобиль, серийно выпускаемый в Сербии, поступит в производство в октябре.

Собирать Fiat Grand Panda, начиная с аккумуляторов, будут на заводе Stellantis в Крагу Еваце и затем поставлять в автосалоны Европы, Ближнего Востока и Африки.

На адаптацию завода, где ранее производился Fiat 500L, под производство электромобилей понадобилось два года и 190 млн евро инвестиций.

Запуск производства последовал за сделкой по литию, заключенной с ЕС в начале июля в Белграде, которая может снизить зависимость Европы от Китая и подтолкнуть Сербию, имеющую тесные связи с Москвой и Пекином, к сближению с Брюсселем.

Однако эта сделка подверглась резкой критике со стороны экологов и оппозиционных групп в Сербии, которые утверждают, что она нанесет непоправимый ущерб окружающей среде и принесет мало пользы гражданам страны.

По данным Геологической службы США на 2023 год, в Сербии сосредоточено около 1,2 миллиона тонн запасов лития - важнейшего минерала для производства электрических аккумуляторов на фоне ускорения перехода на автомобили с нулевым уровнем выбросов.

Новая модель Grand Panda будет производиться в двух версиях: электрической и гибридной. Она оснащена характерными светодиодными фарами и интерьером, выполненным с использованием переработанных материалов.

Новый автомобиль Fiat Grande Panda на официальной церемонии открытия нового сборочного предприятия на заводе Stellantis в Крагуеваце
Новый автомобиль Fiat Grande Panda на официальной церемонии открытия нового сборочного предприятия на заводе Stellantis в КрагуевацеDarko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес говорит, что его компания готова принять вызов китайских производителей электромобилей. "Мы в Stellantis готовы к борьбе", - говорит он.

"Мы собираемся продемонстрировать им, что мы трудолюбивы. Мы собираемся продемонстрировать им, что у нас есть правильные технологии. Мы собираемся продемонстрировать им, что являемся очень жесточайшими конкурентами".

Президент Сербии Александр Вучич присутствовал на открытии новой линии тестового производства.

"Я поздравляю вас с этим знаменательным днем. Я поздравляю всех жителей Сербии. Я горжусь нашей Сербией, горжусь Fiat и горжусь Stellantis", - сказал он.

"Я горжусь нашим сотрудничеством, которое не всегда бывает простым и легким, и мы любим тот боевой дух, который мы видели сегодня здесь. Нам этого не занимать, и мы будем бороться и упорно работать, чтобы догнать самые развитые страны Европы и мира".

Группа Stellantis, продавшая в прошлом году 1,35 миллиона автомобилей по всему миру, недавно сообщила о снижении чистой прибыли в первом полугодии в два раза, в основном из-за снижения продаж и расходов на реструктуризацию.

Созданная в 2021 году в результате слияния Fiat-Chrysler и PSA Peugeot, франко-итальянская транснациональная корпорация сообщила о чистой прибыли в размере 5,6 млрд евро за этот период, что на 48 % меньше, чем 11 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Тысячи людей в Сербии протестуют против литиевой сделки

Тем временем в понедельник тысячи людей вышли на митинги в нескольких городах Сербии, протестуя против проекта по добыче лития, который правительство балканской страны недавно подписало с Европейским союзом.

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Акции протеста прошли одновременно в западном городе Шабац и центральных городах Кралево, Аранджеловац, Лиг и Бараево.

People attend a protest in Sabac, Serbia, Monday, July 29, 2024.
People attend a protest in Sabac, Serbia, Monday, July 29, 2024. Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Они последовали за аналогичными акциями в других сербских городах за последние несколько недель. Самый большой запас лития в Сербии находится в западной долине, богатой плодородными землями и водой.

Несколько лет назад транснациональная компания Rio Tinto начала в этом районе геологоразведочный проект, который вызвал бурные протесты, из-за чего его пришлось приостановить.

Однако в начале этого месяца конституционный суд Сербии отменил предыдущее решение правительства об отмене горнодобывающего проекта стоимостью 2,4 млрд долларов (2,21 млрд евро), начатого британско-австралийской компанией в Ядарской долине, что открыло путь к его возобновлению.

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Вучич заявил, что любые раскопки начнутся не ранее 2028 года и что правительство потребует твердых экологических гарантий, прежде чем разрешить раскопки.

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