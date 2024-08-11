Протесты в Сербии против добычи лития перерастают в антиправительственные

By Euronews

Власти обещают новые рабочие места и прогресс

РЕКЛАМА

Десятки тысяч протестующих собрались в Белграде на митинг против добычи лития в Сербии. Их не испугали заявления официальных лиц о предполагаемом заговоре с целью свержения президента Александра Вучича и его правительства.

Вучич заявил, что российские спецслужбы сообщили ему, что "массовые беспорядки и переворот" готовятся неназванными западными игроками, которые хотят отстранить его от власти.

Митинг состоялся после нескольких недель протестов по всей Сербии против плана разрешить добычу лития в долине на западе страны.

Сделка с ЕС приблизит Сербию к блоку и отдалит от Китая и России.

План был отменен в 2022 году после массовых демонстраций, но был возрожден в прошлом месяце на фоне предварительной сделки по "критически важному сырью", подписанной правительством Вучича с ЕС.

Протестующие пообещали блокировать движение поездов до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Правительство утверждает, что шахта дает возможность экономического развития, но критики говорят, что она нанесет непоправимый ущерб долине Джадар.

За последние недели десятки тысяч людей вышли на митинги в защиту окружающей среды по всей Сербии.

Это стало серьезным вызовом для Вучича и его правительства, которых обвиняют в усилении авторитаризма.