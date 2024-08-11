EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Протесты в Сербии против добычи лития перерастают в антиправительственные

Белград, протест против литиевых шахт
Белград, протест против литиевых шахт Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Власти обещают новые рабочие места и прогресс

РЕКЛАМА

Десятки тысяч протестующих собрались в Белграде на митинг против добычи лития в Сербии. Их не испугали заявления официальных лиц о предполагаемом заговоре с целью свержения президента Александра Вучича и его правительства.

Вучич заявил, что российские спецслужбы сообщили ему, что "массовые беспорядки и переворот" готовятся неназванными западными игроками, которые хотят отстранить его от власти.

Митинг состоялся после нескольких недель протестов по всей Сербии против плана разрешить добычу лития в долине на западе страны.

Сделка с ЕС приблизит Сербию к блоку и отдалит от Китая и России.

План был отменен в 2022 году после массовых демонстраций, но был возрожден в прошлом месяце на фоне предварительной сделки по "критически важному сырью", подписанной правительством Вучича с ЕС.

Протестующие пообещали блокировать движение поездов до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Правительство утверждает, что шахта дает возможность экономического развития, но критики говорят, что она нанесет непоправимый ущерб долине Джадар.

За последние недели десятки тысяч людей вышли на митинги в защиту окружающей среды по всей Сербии.

Это стало серьезным вызовом для Вучича и его правительства, которых обвиняют в усилении авторитаризма.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Сербия запускает производство электрокаров на фоне массовых протестов

Сербия будет осваивать крупнейшее литиевое месторождение с ЕС и Германией

Массовые протесты против новых планов добычи лития

Политика Сербии литий Горная промышленность