Германия: избирательная реформа принята лишь частично

Конституционный суд ФРГ отклонил часть правительственной избирательной реформы, признав её незаконной, но поддержал решение о сокращении парламента

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Высший суд Германии поддержал предложение о сокращении парламента, но отменил запланированное изменение, которое непропорционально повлияет на более мелкие партии. Федеральный конституционный суд в Карлсруэ постановил, что отмена так называемого пункта об основном мандате незаконна.

Это произошло после того, как были получены возражения от правоцентристского Христианско-социального союза и Левой партии, которые опасались, что изменение может стоить им возможности отправить законодателей в Берлин.

Сохранение этого правила означает, что партии, набравшие менее 5% голосов, все равно будут представлены в Бундестаге, если у них есть по крайней мере три напрямую избранных законодателя.

Другие основные элементы избирательной реформы останутся на месте. Она включает в себя сокращение числа депутатов Бундестага с 736 до всего лишь 630, а также отмену избыточных и компенсационных мандатов.