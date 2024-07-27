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В результате израильского удара по школе в Газе погибли 30 человек

В результате израильских ударов в субботу погибли десятки палестинцев
В результате израильских ударов в субботу погибли десятки палестинцев Авторское право Abdel Kareem Hana/AP
Авторское право Abdel Kareem Hana/AP
By Euronews
Опубликовано
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Израиль продолжает удары по сектору Газа. Гибнут мирные жители

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По меньшей мере 30 человек, включая 15 детей, погибли в результате израильского авиаудара по школе в Дейр аль-Балахе в секторе Газа, используемой в качестве убежища перемещенными палестинцами. Об этом сообщили в субботу палестинские медицинские источники.

Израильские военные утверждают, что нанесли удар по зданию, которое служило опорным пунктом ХАМАС и использовалось для хранения оружия.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в субботу в результате других ударов погибли по меньшей мере 12 человек.

Накануне американские чиновники заявили, что Израиль и ХАМАС согласны с основными положениями рассматриваемого трехфазного соглашения. Но израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в своей речи перед Конгрессом США поклялся продолжать войну до тех пор, пока Израиль не добьется "полной победы".

После удара по школе в Палестине осудили это выступление. Набиль Абу Рудейне, пресс-секретарь главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса, заявил, что прием Нетаньяху сторонниками в США дал "зеленый свет" для продолжения израильского наступления.

"Каждый раз, когда оккупанты бомбят школу, в которой нашли приют перемещенные лица, мы видим лишь осуждения и порицания, но они не заставят оккупантов прекратить их кровавую агрессию", - сказал он.

Ранее израильские военные приказали эвакуировать часть обозначенной гуманитарной зоны в Газе перед запланированным ударом по Хан-Юнису. Приказ был отдан в ответ на ракетный обстрел, который, по словам ЦАХАЛ, велся из этого района.

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