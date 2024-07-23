Тысячи человек пришли на похороны Ирины Фарион

By Euronews и AP

Неизвестный выстрелил в голову 60-летней Фарион в пятницу; днём позже она скончалась в больнице

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Во Львове состоялись похороны Ирины Фарион — филолога и ультраправого политика; прежде всего она была известна радикальными высказываниями и акциями в поддержку украинского языка. Неизвестный в пятницу выстрелил в неё во дворе собственного дома. Днём позже Ирина Фарион скончалась в больнице.

София Семчишин, дочь Ирины Фарион:

«Дорогая наша! Ты — наш ген украинцев, ты — наше сокровище нации, ты — наше величие индивидуальности у каждого в сердце. Тут море людей. Ты всё видишь, всё чувствуешь. Мы все тебя любим».

Проститься с Ириной Фарион пришли несколько тысяч человек. Западные СМИ назвали похороны самым массовым общественным мероприятием с момента полномасштабного российского вторжения.

Подозреваемый в убийстве объявлен в розыск. Президент Владимир Зеленский заявил, что отрабатываются все возможные версии, в том числе и те, которые могут быть связаны с Россией.