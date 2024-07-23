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Венгрия: неформальные встречи министров стран ЕС и тень бойкота

Выступление министра юстиции Венгрии Бенса Тужона на неформальной встрече с коллегами по ЕС.
Выступление министра юстиции Венгрии Бенса Тужона на неформальной встрече с коллегами по ЕС. Авторское право Noemi Bruzak/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
Авторское право Noemi Bruzak/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund
By Rita Kónya
Опубликовано
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Председательствующая в ЕС Венгрия пригласила министров юстиции и глав МВД стран блока на двухдневную встречу в Будапеште, но приехали не все: ряд государств бойкотируют венгерские мероприятия из-за разногласий с Виктором Орбаном по Украине.

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Отвечают ли законы ЕС вызовам времени? Этот вопрос стоял на повестке неформальной встречи министров юстиции стран блока в Будапеште.

Как сказал глава венгерского Минюста, Европу необходимо "встряхнуть" не только в экономическом, но и в правовом плане, законодательство ЕС должно поддерживать конкурентоспособность, а процесс принятия нормативных актов должен быть "более прозрачным".

Председательствующая в Евросовете Венгрия также предложила развивать инструменты на основе искусственного интеллекта для того, чтобы юридическая информация стала доступнее.

"Если у кого-то, юриста или рядового гражданина, возникает правовая проблема, ИИ может помочь найти ответ, указать, какой закон следует применить, прояснить нормотворчество, изучить прецедентное право, так что это полезно", – ответил Бенс Тужон, глава Минюста Венгрии.

Двухдневная сверка часов началась накануне: в понедельник на встрече глав МВД присутствовали 10 из 27 министров ЕС. В знак бойкота на фоне расхождений с позицией Виктора Орбана по войне в Украине большинство стран блока на неформальных мероприятиях в Венгрии представляют не министры, а должностные лица более низкого уровня.

Из венгерской столицы передаёт корреспондент Euronews Рита Конья: "В ближайшие дни в рамках венгерского председательства в Будапеште состоится неформальная встреча министров здравоохранения стран ЕС, а вот главы МИД соберутся после каникул в Брюсселе".

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