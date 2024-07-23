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Автопоезд: экологическое путешествие

Автопоезд
Автопоезд Авторское право www.happyrail.com
Авторское право www.happyrail.com
By Euronews
Опубликовано
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Из Австрии до Хорватии можно доехать поездом и при этом перевезти с собой свой автомобиль. Такое путешествие будет намного менее утомительным и намного более экологичным.

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Некоторые предпочитают поезда даже для перевозки собственного автомобиля. В Австрии до сих пор существует специальный поезд, где вам предложат погрузить ваш автомобиль на платформу, а вы с комфортом продолжите свой путь в купе. Таким образом можно за 14 часов доехать из Вены до Загреба, а путешествие будет ещё и экологически намного чище. Пассажиры довольны:

- Мы из Австрии, живём недалеко от Вены и направляемся поездом в город Спиллед в Хорватии.

Этот поезд ходит три раза в неделю, только летом. В прошлом году было перевезено 2500 автомобилей. Это в 4 раза больше, чем три года назад.

Как и этот француз, треть пассажиров путешествует на своей машине.

- Сколько вам это стоило?

- Около 800 евро на троих, с ребенком и машиной»

- Но это большие затраты?

- Выглядит много, но если учесть 2 дня поездки на машине на троих, отель на троих... Если всё подсчитать, то я потеряю 60 евро, но оно того стоит.

Для этих австрийских байкеров климатический кризис меняет правила игры.

- Ездить на мотоцикле не очень экологично, но если вы едете на поезде, это намного лучше! И я чувствую себя менее виноватой.

После ночи, проведенной в своем купе, пассажиры просыпаются на следующее утро в Хорватии. Им просто нужно будет выгрузить свою машину и продолжить путь.

- Начало отпуска?

- Да, наконец-то! Это началось в поезде.

Поезда с платформами для автомобилей существуют также Германии, но их больше нет во Франции, где они были сочтены нерентабельными.

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