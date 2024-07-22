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Вооруженное нападение на дом престарелых в Хорватии

Архивное фото полиции Хорватии
Архивное фото полиции Хорватии Авторское право Darko Bandic/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Авторское право Darko Bandic/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Погибли не менее пяти человек, пострадали еще семеро. По данным местных СМИ, военный в отставке убил свою мать.

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Злоумышленник ворвался в понедельник в дом престарелых в Загребе в центральной части Хорватии, убив и ранив несколько человек, сообщила хорватская полиция. По последним данным, погибли пять человек, семь человек получили ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Новостной портал Index сообщил, что пять человек скончались на месте сразу, а остальным еще оказывается медицинская помощь. Подозреваемый скрылся с места преступления, но полиция вскоре поймала его в кафе в городе Дарувар, говорится в сообщении.

По словам полицейских, мужчина применил огнестрельное оружие.

Региональное телевидение N1 сообщило, что подозреваемый родился в 1973 году, По данным местных СМИ, военный в отставке убил в доме престарелых свою мать.

Дарувар - курортный город и муниципалитет в Славонии с населением 8 500 человек.

Проводится расследование.

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