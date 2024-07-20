By Euronews и EBU

Министерство внутренних дел Испании сообщает, что число мигрантов, совершающих опасный морской переход из Африки на Канарские острова, с января по июль выросло на 160% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Четыре небольших судна с более чем 300 мигрантами причалили к испанскому острову Гран-Канария менее чем за сутки.

Одно из судов, деревянная лодка с 64 пассажирами, прибыло на остров самостоятельно. 11 человек, находившихся на борту, были доставлены в больницу, некоторые - на вертолете, так как четверо, по сообщениям, находились в критическом состоянии.

Еще одна лодки с мигрантами достигла порта крупнейшего острова Канарского архипеллага в сопровождении судов Морского общества спасения (Salvamento Marítimo) после того, как ее заметили примерно в 15 километрах к юго-востоку от Гран-Канарии.

На борту этого судна находилось 145 человек. Все они - выходцы из стран Африки к югу от Сахары, и все они, по сообщениям властей, пребывали в хорошем физическом состоянии.

Rescue vessels docked at the port of Arguineguín on Gran Canaria, July 19, 2024 Screenshot from EBU video EBU 2024_10246440

Министерство внутренних дел Испании сообщило, что число мигрантов, прибывших морем на Канарские острова, выросло на 160 % за первую половину 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023-го.

По данным министерства, всего за этот период опасный морской путь совершили почти 20 000 человек.

Общее число прибывших морем в Испанию, включая материковую часть, выросло на 88 % и составило около 25 300 человек.

Маршрут из Африки на Канарские острова, расположенные у южного побережья Марокко, является самым быстроразвивающимся маршрутом миграции в Европу.

Европейское агентство пограничного контроля Frontex утверждает, что с января по май число нелегальных пересечений границ выросло на 303 % по сравнению с тем, что было год назад.

При этом многие из прибывающих на Канарские острова - несовершеннолетние без сопровождения взрослых. Это создает нагрузку на соответствующие службы на архипелаге, где, по некоторым данным, находится уже почти 6000 детей-мигрантов.