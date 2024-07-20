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Более 300 мигрантов прибыли на Гран-Канарию на лодках менее чем за 24 часа

Мигранты в порту Аргуинегина после прибытия на Гран-Канарию на лодке, 19 июля 2024 года
Мигранты в порту Аргуинегина после прибытия на Гран-Канарию на лодке, 19 июля 2024 года Авторское право Screenshot from EBU video EBU 2024_10246440
Авторское право Screenshot from EBU video EBU 2024_10246440
By Euronews и EBU
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Министерство внутренних дел Испании сообщает, что число мигрантов, совершающих опасный морской переход из Африки на Канарские острова, с января по июль выросло на 160% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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Четыре небольших судна с более чем 300 мигрантами причалили к испанскому острову Гран-Канария менее чем за сутки.

Одно из судов, деревянная лодка с 64 пассажирами, прибыло на остров самостоятельно. 11 человек, находившихся на борту, были доставлены в больницу, некоторые - на вертолете, так как четверо, по сообщениям, находились в критическом состоянии.

Еще одна лодки с мигрантами достигла порта крупнейшего острова Канарского архипеллага в сопровождении судов Морского общества спасения (Salvamento Marítimo) после того, как ее заметили примерно в 15 километрах к юго-востоку от Гран-Канарии.

На борту этого судна находилось 145 человек. Все они - выходцы из стран Африки к югу от Сахары, и все они, по сообщениям властей, пребывали в хорошем физическом состоянии.

Rescue vessels docked at the port of Arguineguín on Gran Canaria, July 19, 2024
Rescue vessels docked at the port of Arguineguín on Gran Canaria, July 19, 2024Screenshot from EBU video EBU 2024_10246440

Министерство внутренних дел Испании сообщило, что число мигрантов, прибывших морем на Канарские острова, выросло на 160 % за первую половину 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023-го.

По данным министерства, всего за этот период опасный морской путь совершили почти 20 000 человек.

Общее число прибывших морем в Испанию, включая материковую часть, выросло на 88 % и составило около 25 300 человек.

Маршрут из Африки на Канарские острова, расположенные у южного побережья Марокко, является самым быстроразвивающимся маршрутом миграции в Европу.

Европейское агентство пограничного контроля Frontex утверждает, что с января по май число нелегальных пересечений границ выросло на 303 % по сравнению с тем, что было год назад.

При этом многие из прибывающих на Канарские острова - несовершеннолетние без сопровождения взрослых. Это создает нагрузку на соответствующие службы на архипелаге, где, по некоторым данным, находится уже почти 6000 детей-мигрантов.

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