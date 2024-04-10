Европарламент проголосует по Пакту об убежище и миграции

By Euronews

В Европарламенте сегодня пройдет голосование по Пакту о миграции и предоставлении убежища, ужесточающему контроль за прибытием мигрантов в Евросоюз

РЕКЛАМА

Депутаты Европарламента проголосуют сегодня по Пакту о миграции и предоставлении убежища. Этот документ направлен на ужесточение контроля за прибытием мигрантов в Евросоюз и предусматривает введение системы солидарности между государствами ЕС по приему лиц, ищущих убежища.

Один из маршрутов мигрантов пролегает через Канарские острова. Только в январе сюда прибыло больше людей, чем за первую половину прошлого года.

Габриэль Ориуэла, приют Mundo nuevo: "Мы видим, что они приезжают сюда во все более молодом возрасте. Возможно, они слышат, что в таких случаях у них есть гарантия достижения своей цели: получить вид на жительство, разрешение на работу".

Переезд в Европу в последние годы стал главной жизненной целью многих молодых африканцев.

Фамара, проситель убежища из Сенегала: "Когда моя мать умерла, я стал думать об этом, потому что мать заботилась о моих младших братьях и сестрах. А в будущем я должен буду заботиться о них".

Ужесточение пограничного контроля

Число заявлений о предоставлении убежища в ЕС достигло в прошлом году 1,14 миллиона. Это самый высокий показатель с 2016 года.

Пакт предусматривает ускоренную процедуру рассмотрения заявлений о предоставлении убежища вблизи внешних границ с помощью системы обязательного "скрининга" до въезда мигранта в ЕС. Цель этого процесса - в течение пяти дней определить, должен ли заявитель пройти процедуру возвращения - например, если ему уже было отказано в убежище - или же он действительно может подать заявление.

Эти проверки будут включать в себя идентификацию личности, проверку здоровья и безопасности, а также снятие отпечатков пальцев, которые, по словам Совета ЕС, будут вноситься в базу данных Eurodac. Сфера действия этой базы данных была расширена и теперь включает детей в возрасте от 6 лет. Помимо просителей убежища, эта проверка будет распространяться на людей, спасенных в море или задержанных после незаконного пересечения внешних границ ЕС.

Государства-члены смогут принимать во внимание концепцию "безопасной третьей страны" при принятии решения об отправке просителя убежища обратно. Они смогут отказывать просителю, если тот проехал через третью страну, считающуюся "безопасной", где он мог бы подать ходатайство о защите. Однако должна существовать достаточная "связь" между данным лицом и этой третьей страной - хотя эта связь в тексте четко не определена.

Государства-члены должны будут создать независимый механизм для контроля за соблюдением основных прав во время фильтрации. Этот механизм должен обеспечить возможность проверки соблюдения принципа невыдворения (который запрещает стране, принимающей просителей убежища, отправлять их обратно в страну, где они могут подвергнуться преследованию) и национальных правил содержания под стражей, когда они применяются во время фильтрации.

После голосования евродепутатов текст пройдет официальное утверждение в Совете ЕС и вступит в силу в 2026 году.