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Петанк: неолимпийский, но любимый вид спорта

Игра в петанк
Игра в петанк Авторское право Lewis Joly/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
Авторское право Lewis Joly/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By euronews
Опубликовано
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В петанк во Франции играют абсолютно везде - на берегу моря, на площадях, в скверах и парках. Всемирная федерация петанка с 1985 года лоббирует его включение в олимпийскую программу, но пока безрезультатно.

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До открытия Олимпийских игр в Париже осталась ровно неделя. Однако одного из самых популярных французских видов спорта – петанка – на Олимпиаде не будет.

Всемирная федерация петанка с 1985 года лоббирует его включение в олимпийскую программу, но ее попытки пока не увенчались успехом.

Дамьян Стоффель, петанк-клуб CLAP, Париж: "В петанк играют две команды по два или три человека и по шесть мячей на команду. Цель состоит в том, чтобы подобраться как можно ближе к этому маленькому деревянному шарику, который называется "кошонэ".

Правила очень просты, и большинство людей быстро их усваивают.

Дамьян Стоффель, петанк-клуб CLAP: "Это национальный французский вид спорта. Если вы летом пойдете на пляж, во Франции люди играют в петанк повсюду. Нет ни одной деревни или небольшой площади, где бы в него не играли. Это действительно веселый и приятный вид спорта, которому можно научиться очень быстро, не имея десятилетнего опыта".

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