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Жара на юге Европы: в Румынии отказывают электросети

Афины ограничили доступ туристов к достопримечательностям
Афины ограничили доступ туристов к достопримечательностям Авторское право Petros Giannakouris/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Petros Giannakouris/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Афины закрывают туристические достопримечательности в самое жаркое время суток

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Юг Европы изнывает от жары; температура воздуха в нескольких странах превышает 40 градусов.

В зоопарке Рима животным раздают замороженный корм: травоядным — фрукты и овощи со льдом, хищникам — мороженное мясо и рыбу; но те больше предпочитают спасаться от жары в воде.

В Румынии из-за жары в домах и офисах не выключаются кондиционеры, что приводит к беспрецедентному потреблению электричества. Цены на свет уже взлетели в четыре раза, а в ряде случаев перегрузка выводила сети из строя. Из-за этого несколько районов на западе страны двое суток оставались без электроэнергии.

В Греции сильная жара стоит уже полторы недели. В Афинах власти приняли решение закрывать для посещения Акрополь и другие туристические достопримечательности в середине дня, наиболее жаркое время суток. По прогнозам, жара в большей части районов страны сохранится до следующей недели.

В столице частично признанного Косова горожанам помогают пожарные: припаркованные на улицах автоцистерны с водой помогают прохожим охладиться.

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