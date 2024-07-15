EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Зеленский: Украине необходимо больше военной техники

Пресс-конференция Владимира Зеленского транслировалась в прямом эфире
Пресс-конференция Владимира Зеленского транслировалась в прямом эфире Авторское право Efrem Lukatsky/AP
Авторское право Efrem Lukatsky/AP
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Украине нужно 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot для того, чтобы полностью закрыть небо, сказал Зеленский. По его словам, ВСУ будет недостаточно западных истребителей F-16, которые она получит до конца года от союзников.

РЕКЛАМА

Украине необходимы не менее 25 систем ПВО Patriot, чтобы полностью защитить свое воздушное пространство, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Киеве в ходе первой пресс-конференции после возвращения из США.

Украинский президент также призвал западных партнеров передать вооруженным силам его страны больше истребителей F-16, чтобы на одном уровне противостоять российским воздушным войскам.

По словам Зеленского, из-за шестимесячной задержки в предоставлении военной помощи со стороны США, ВСУ "потеряли инициативу" на линии фронта.

В День украинской государственности в центре Киева Зеленский вручил награды военным и родственникам погибших. В память о тех, кто отдал жизнь в боях за страну, была объявлена минута молчания.

Выступая перед собравшимися на площади перед Успенским собором на территории Киево-Печерской лавры, украинский президент поблагодарил всех, кто сражается и работает на благо родной страны.

"Наша государственность - это ваше достижение: всех, кто ради Украины сражается, работает, объединяет мир, учится, распространяет правду и готовит для России ответственность за все совершенное против нас. Наша государственность - это вы и есть...", - сказал Зеленский.

Украина впервые отмечает День украинской государственности 15 июля. Перенос даты празднования с 28 июля связан с изменением церковного календаря.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Венгрию обвиняют в запугивании гражданского общества

Путешествие в подземелье Парижа: винные погреба Людовика XIV

Румыния: осторожно, жара!

США Вооружённые силы Украины Киево-Печерская лавра Владимир Зеленский Война в Украине Вторжение России в Украину