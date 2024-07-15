Зеленский: Украине необходимо больше военной техники

By Euronews

Украине нужно 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot для того, чтобы полностью закрыть небо, сказал Зеленский. По его словам, ВСУ будет недостаточно западных истребителей F-16, которые она получит до конца года от союзников.

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Украине необходимы не менее 25 систем ПВО Patriot, чтобы полностью защитить свое воздушное пространство, заявил президент Украины Владимир Зеленский в Киеве в ходе первой пресс-конференции после возвращения из США.

Украинский президент также призвал западных партнеров передать вооруженным силам его страны больше истребителей F-16, чтобы на одном уровне противостоять российским воздушным войскам.

По словам Зеленского, из-за шестимесячной задержки в предоставлении военной помощи со стороны США, ВСУ "потеряли инициативу" на линии фронта.

В День украинской государственности в центре Киева Зеленский вручил награды военным и родственникам погибших. В память о тех, кто отдал жизнь в боях за страну, была объявлена минута молчания.

Выступая перед собравшимися на площади перед Успенским собором на территории Киево-Печерской лавры, украинский президент поблагодарил всех, кто сражается и работает на благо родной страны.

"Наша государственность - это ваше достижение: всех, кто ради Украины сражается, работает, объединяет мир, учится, распространяет правду и готовит для России ответственность за все совершенное против нас. Наша государственность - это вы и есть...", - сказал Зеленский.

Украина впервые отмечает День украинской государственности 15 июля. Перенос даты празднования с 28 июля связан с изменением церковного календаря.