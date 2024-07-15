Волонтеры эвакуируют животных из прифронтовой зоны

By Euronews

Волонтеры в Украине вывозят оставшихся без хозяев домашних животных из прифронтовых зон в надежде найти для четвероногих друзей новый дом.

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Украинские волонтеры рискуют жизнью вблизи линии фронта, чтобы спасти животных, оставшихся без хозяев.

Недавно они провели акцию в Донецкой области, в ходе которой вывезли пятьдесят собак и кошек из Торецка и Дружковки.

Они надеются, что смогут найти для них новый дом.

"Мы рассчитываем, что найдутся добрые, хорошие люди, которые смогут взять такую собаку, - говорит руководитель приюта Анна Дмитриева, показывая одну из недавно спасенных. - Это очень активная собака, собака-компаньон. Наши сотрудники рискуют жизнями, едут под обстрелами, чтобы спасти одну собаку".

Сейчас в приюте более 260 животных, но места всем не хватает. Поэтому волонтеры призывают неравнодушных людей позаботиться об этих четвероногих друзьях человека.

С начала войны в Украине сотни тысяч собак, кошек и других домашних питомцев остались без хозяев, что привело к резкому росту случаев заболевания животных бешенством.