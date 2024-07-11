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Власти Румынии хотят разрешить отстрел медведей после гибели туристки в Карпатах

В Румынии медведи стали всё чаще выходить из леса, участились случаи нападения на людей.
В Румынии медведи стали всё чаще выходить из леса, участились случаи нападения на людей. Авторское право AP
Авторское право AP
By Надежда Дрямина
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В Румынии участились случаи нападения медведей на жителей и туристов. Правительство хочет увеличить число лицензий на охоту. Зоозащитники против.

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Новость о гибели 19-летней девушки от лап медведя в румынских Карпатах побудила румынское правительство задуматься о более жёстких мерах с целью обезопасить туристов и население.

Премьер-министр Румынии призвал депутатов парламента собраться на внеочередную сессию и обсудить возможное увеличение числа лицензий на охоту.

Трагедия произошла на днях в уезде Прахова. Медведь вышел на лесную тропу и начал преследовать пару туристов. Он напал на девушку и утащил её в чащу. Позже её тело нашли в долине реки.

Марчел Чолаку, премьер-министр Румынии:

"В некоторых районах наблюдается перенаселённость, медведям не хватает пищи, и поэтому они выходят из леса. Я поговорил на эту тему с председателем Палаты депутатов, потому что такие меры могут быть приняты только через парламент. После обсуждения мы попросим созвать внеочередное заседание для одобрения этого шага".

В Румынии обитает около 8000 бурых медведей. Эта самая большая популяция в Европе. И она растёт. Хищники всё чаще выходят к людям в поисках пропитания. Множатся случаи нападения диких зверей на туристов и местных жителей.

Клаус Йоханнис, президент Румынии:

"Очевидно, что у нас слишком много медведей, слишком много инцидентов, в результате которых люди получают травмы или погибают. Я не охотник и не специалист в этой области, но считаю, что необходимо выработать законодательное решение, конечно, в соответствии с европейскими правилами. Но мы не можем защищать животных за счёт жизней людей".

Бурые медведи защищены специальной директивой ЕС. Против предлагаемых властями мер выступают и румынские организации по защите животных. Они утверждают, что звери выходят к людям из-за небрежной утилизации мусора и туристов, которые подкармливают медведей.

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