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Поисково-спасательные работы в Киеве завершены. Удар РФ по Одессе

Разбор завалов на месте удара РФ по детской больнице в Киеве, 9 июля
Разбор завалов на месте удара РФ по детской больнице в Киеве, 9 июля Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Авторское право Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
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За последние сутки в результате ударов РФ по Украине погибли шесть человек, 16 получили ранения.

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Жертвами массированного ракетного удара РФ по Киеву 8 июля стали уже 34 человека. Ранения получил 121 человек. В столице повреждены либо разрушены 129 зданий.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация. Среди жертв — пятеро детей, пострадали еще 10 детей.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила в среду утром, что поисково-спасательные работы завершены.

Последствия удара РФ по жилому дому в Киеве
Последствия удара РФ по жилому дому в КиевеEvgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Силы РФ продолжают наносить удары по Украине.

За последние сутки погибли шесть человек, 16 получили ранения.

В результате российской ракетной атаки на портовую инфраструктуру Одессы погибли 2 человека — охранник и водитель грузовика, ранения получил вахтенный матрос. Повреждены складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход.

Есть жертвы среди мирных жителей в Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Украинская ПВО в ночь на 10 июля сбила 14 из 20 ударных беспилотников типа "Шахед", запущенных Россией, сообщил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. По данным украинских военных, силы РФ запустили беспилотники из российского портового города Приморско-Ахтарск, расположенного на побережье Азовского моря, и мыса Чауда в аннексированном Крыму, а также одну баллистическую ракету "Искандер-М" и четыре Х-59.

Удары ВСУ по нефтебазам в РФ

Пожар на нефтебазе в Калаче-на-Дону в Волгоградской области был потушен в среду. В ночь на вторник возгорание произошло на территории нефтебазы в Калаче-на-Дону и подстанции во Фролово, как сообщили местные власти, в результате падения обломков БПЛА.

Российская нефтепереработка в результате ударов Украины сократилась почти на 17%, об этом представитель НАТО заявил 9 июля корреспонденту "Европейской правды" на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

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