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Олимпийское будущее под угрозой

Тяжёлая травма не заставила Александру Паскаль бросить спорт
Тяжёлая травма не заставила Александру Паскаль бросить спорт Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Efrem Lukatsky/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Российское вторжение разрушает систему спортивной подготовки

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8-летняя Александра мечтала заниматься спортивной гимнастикой и попасть на Олимпийские Игры. Тренеры видели в девочке большой потенциал. Два года назад российская ракета разрушила её дом под Одессой, и Александра потеряла ногу.

Александра не сдалась, не бросила любимый спорт и теперь намерена стать паралимпийской чемпионкой. Украинские тренеры не прекращают воспитывать олимпийский резерв. Но российская агрессия разрушает систему подготовки и олимпийское будущее страны. Война смещает приоритеты и в спортивном воспитании.

Инга Ковальчук, тренер по гимнастике:

«Дети меняют свой режим питания, потому что ночью они практически не спят, им приходится спускаться в укрытия. И сегодня моя первоочередная задача — не достижение высоких в спорте, а сегодня для меня очень важно сберечь здоровье — психическое и физическое — наших детей».

Чтобы вырастить спортсмена мирового уровня, требуются многие годы и инфраструктурная система — тренировочные базы, школы, оборудование и тренеры. Сотни спортивных объектов разрушены в результате обстрелов и авианалётов.

Матвей Бедный, и.о. министра спорта и молодёжи:

«Понятно, что для них ещё больше усложняется этот процесс. Когда ты пришёл на тренировку с мамой, а тут звучит воздушная тревога — вряд ли ты останешься ещё на час, чтобы продолжить тренировки. Это, понятно, не побуждает на постоянные занятия».

Многие тренеры отправились на фронт или уехали за границу, и их юные воспитанники остались без наставников. Любые перерывы в сложном процессе спортивного воспитания снижают шансы на олимпийские успехи.

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