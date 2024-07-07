By Euronews

Похоже, французы осознают всю важность исторического момента

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Второй тур внеочередных парламентских выборов, который проходит в воскресенье во Франции, оказался отмечен рекордно высокой явкой. К полудню по местному времени она составила 26,63%. Это самый высокий показатель с 1981 года и выше, чем в первом туре к 12.00 неделю назад - 25,9%.

Самая высокая явка в 12 часов дня в воскресенье была зафиксирована в департаментах Буш-дю-Рон (34,59%), Коррез (33,88%) и Канталь (33,48%). А самая низкая - в Сене-Сен-Дени (12,77%).

В Буш-дю-Рон явка выросла на 0,9 процентных пункта (0,73% - на национальном уровне) по сравнению с первым туром.

В первом туре 30 июня итоговая явка составила 66,71% - это самый высокий показатель с момента последнего роспуска Национального собрания в 1997 году, в результате которого страной в режиме "сожительства" правили политические противники президент Жак Ширак и премьер-министр Лионель Жоспен.

Роспуск Национального собрания, объявленный Эммануэлем Макроном вечером после европейских выборов 9 июня, перевернул избирательный календарь: с момента введения пятилетней системы в 2002 году выборы в законодательные органы обычно проводились после президентских и характеризовались более высоким процентом воздержавшихся.

Явка - единственная цифра, которая может быть опубликована до закрытия последнего избирательного участка в 8 часов вечера. Только после этого Euronews сможет предоставить вам первые оценки второго тура и подробные результаты выборов Национального собрания.