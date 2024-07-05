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Полиция Испании арестовала 10 наркоторговцев и изъяла 3000 кустов конопли

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Авторское право AP
Авторское право AP
By Euronews
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Испанская полиция пресекла деятельность международной группировки наркоторговцев, которая производила и продавала наркотики на территории страны. В нее входили граждане Сербии, Хорватии, Армении и других стран.

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В Испании арестованы члены группировки наркоторговцев, которые действовали на территории по меньшей мере трех испанских провинций.

Группировка, в которую входили граждане нескольких европейских стран, использовала сельскохозяйственные и животноводческие помещения для выращивания большого количества марихуаны.

Полиция арестовала 10 человек, изъяла более 3 000 кустов конопли, 85 килограммов уже готовой к продаже продукции, а также оружие и боеприпасы.

В мае испанская полиция совместно с Европейским полицейским агентством пресекла деятельность преступной организации, которая занималась поставками марихуаны в другие страны Европы. Тогда были задержаны более 50 человек и изъято 600 килограммов марихуаны.

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