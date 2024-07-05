Франция: парламентские выборы затмили подготовку к Олимпиаде

By Euronews

Французские избиратели готовятся ко второму туру досрочных парламентских выборов. Перспектива того, что Франция впервые со времен Второй мировой войны получит ультраправое правительство, отвлекает внимание граждан от Олимпиады.

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Французская столица готовится принять спортсменов и гостей со всего мира. Но всего за три недели до Олимпийских игр эмоции французов, связанные со спортивным праздником, смешались с беспокойством по поводу политического будущего страны.

Даниэль, житель в Парижа: "Предвыборная кампания была неспокойной, поэтому остается риск, что это омрачит праздник. Париж уже много лет готовится к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр, поэтому будет жаль, если праздник будет испорчен из-за напряженной политической ситуации".

Успех в первом туре досрочных парламентских выборов ультраправого Национального объединения расстроил в Париже многих. Столица Франции, как известно, является оплотом левых сил.

Эммануэль Пуаньян, менеджер: "Было радостью, когда Париж выбрали местом проведения Игр 2024 года. Но теперь, когда они приблизились, люди не довольны, потому что повсюду идут работы, билеты очень дорогие, и многие французы не хотят посещать соревнования. Я думаю, Игры не так популярны. Что касается выборов, я не уверен, что они действительно изменят отношение французов к Играм. Но Олимпиада изменит их жизнь, что бы ни случилось. Что касается Олимпиады и выборов... Думаю, что уже слишком поздно задаваться этим вопросом. Игры начнутся через несколько недель, поэтому я не знаю, повлияют ли выборы на Олимпиаду".

Паола, сотрудница ресторана: "Я боюсь, что после результатов выборов могут произойти беспорядки. Если будут беспорядки, то у туристов не останется приятных впечатлений от Парижа".

В первом туре выборов Национальное объединение получило в Париже всего 10% голосов избирателей. В целом в стране эту политическую силу поддержали 33% граждан. Перспектива того, что Франция впервые со времен Второй мировой войны получит ультраправое правительство, отвлекает внимание французов от Олимпиады, которая в последний раз проводилась в Париже сто лет назад.