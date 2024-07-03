В Болгарии обсуждают «пророссийского» патриарха

By Euronews

Настоятель одного из монастырей объявил о переходе в юрисдикцию Константинополя в знак протеста

РЕКЛАМА

Острые дискуссии вызвало избрание патриарха Даниила новым главой Болгарской православной церкви.

СМИ называют Даниила пророссийским деятелем: он осудил предоставление томоса Православной церкви Украины, отказался осуждать российское вторжение в Украину; ещё будучи митрополитом, следовал российскому нарративу, обсуждая происходившее в Донбассе. В прошлом году Даниил выступил против высылки из Болгарии российских священнослужителей, заподозренных в работе на спецслужбы.

В итоге одни считают нового патриарха ставленником Москвы, другие надеются, что он попытается примирить Москву и Константинополь.

Константин Нушев, профессор богословия Софийского университета:

«Он попытается восстановить место и достоинство Болгарской православной церкви и стать мостом между Вселенским патриархом и русским».

Среди гостей на церемонии интронизации был и Вселенский патриарх Варфоломей. Однако в совместной литургии он участия не принял.

Настоятель одного из болгарских монастырей заявил о переходе в юрисдикцию Константинопольского патриархата, в знак протеста против избрания Даниила.